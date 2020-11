Vad man ska äta för att sova bättre

Du kanske ser mat som bränsle som ger dig kraft, men mat kan också stänga ner dig – på ett bra sätt. "Vår diet är tätt knuten till vilken typ av vila vi kan få", säger Marie-Pierre St-Onge, PhD, som leder Columbia Universitys Sleep Center of Excellence i New York och är docent i näringslära och har studerat hur kost påverkar sömn i 20 år.



I St-Onges forskning har de som äter mer fiberrik mat som frukt, grönsaker och fullkorn större sannolikhet att sova längre, djupare och bättre. Det kan bero på att många fiberrika näringskällor innehåller prebiotika som förser magen med hälsosamma bakterier, vilket kan bidra till att reglera sömnhormoner.



Att i motsats till detta äta mat med högt glykemiskt index, vilket vanligtvis inkluderar mat med snabba kolhydrater och tillsatt socker som vitt bröd, ris, pasta och läsk är kopplat till högre risk för sömnlöshet enligt en ny studie som publicerats i The American Journal of Clinical Nutrition. Dessa näringskällor med mycket socker kan få blodsockret att slå i taket och sedan rasa, vilket triggar stresshormoner som stör sömnen, exempelvis kortisol och adrenalin, enligt James Gangwisch, fPhD, docent vid Columbia University och studiens försteförfattare.