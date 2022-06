Vad är wellnessmusik och kan den förbättra hälsan?

Vid magnetröntgen har musikterapi visat sig aktivera olika delar av hjärnan, särskilt det limbiska systemet. "Det limbiska systemet är hjärnans känslocenter och är kopplat till andra delar av hjärnan som kontrollerar blodtryck, puls, andingsfrekvens och sinnesstämning", säger Veena Graff, läkare och biträdande professor i anestesiologi och akutvård vid University of Pennsylvania. När du lyssnar på Wellness Music skickar hjärnan med andra ord signaler till kroppen om att det är dags att varva ner.



All musik främjar frisättning av signalsubstanser, till exempel dopamin och andra endorfiner, som antingen höjer eller sänker kroppens stressmarkörer. "Det är därför en del låtar kan göra att vi känner oss nostalgiska, glada, ledsna eller arga eller hjälpa oss att varva ned eller komma igång", förklarar Graff. När stressmarkörerna sänks "kan du bli djupt avslappnad och få en förändrad medvetandegrad – det är samma varma, behagliga tillstånd som du upplever när du precis är på väg att somna eller inte riktigt har vaknat ännu", säger Cooper. Den känslan är inte bara välgörande för stunden utan "har alla möjliga potentiella hälsofördelar, till exempel en positivare inställning och en minskning av oro, muskelspänningar och smärta", tillägger hon.



Ju fler ljudvitaminer en låt innehåller, desto mer sänker den stress- och inflammationsmarkörerna i kroppen, säger Graff, som i sin forskning kommit fram till att musikterapi kan vara lika effektivt som meditation för att lindra oro före kirurgiska ingrepp. Några av de mest effektiva vitaminerna är instrumental musik, tempo på cirka 60 till 80 slag per minut, minimala rytmförändringar och enhetlig ljudbild, säger hon. (Så snarare klassisk eller yogainspirerad musik än det typiska indiebandet.) Alla de här egenskaperna bidrar till att hjälpa hjärnan att slå om från flykt- och kamprespons till kroppens viloläge.



En del ljudvitaminer, som att gradvis sänka antalet slag per minut i låten kan till och med ha en omedelbart lugnande effekt på lyssnarens hjärtfrekvens och/eller blodtryck – det upptäckte Cooper i en av sina studier. "Vi testade ett musikstycke på Mindlab vid University of Sussex och kom fram till att det fungerade som ett kraftfullt hjälpmedel för att slappna av. Effekten var så stor att när låten skulle spelas på radio rekommenderades lyssnare som satt bakom ratten att stanna bilen", säger hon.



Vi har bara börjat förstå effekterna av musikterapi, kommenterar båda experterna. I takt med att tekniska hjälpmedel som träningsklockor och aktivitetsarmband blir alltmer avancerade kan forskarna mäta till exempel puls och blodtryck medan du slappnar av och lyssnar på musik för att ta reda på vilka ljudvitaminer som har bäst effekt. Med utgångspunkt från sådana data kan de sedan framkalla önskad effekt, som sömn, sinnesro eller muskelåterhämtning efter träning.