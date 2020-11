Vad är akut sömnlöshet och hur botar man det?

Vad som egentligen menas med "akut"

"Akut sömnlöshet är en form av sömnlöshet som pågår i mindre än tre månader i sträck även om den inte behöver inträffa med någon specifik frekvens", säger med.dr. Brandon Peters-Mathews som är sömnläkare vid Virginia Mason Medical Center i Seattle och författare till "Sleep Through Insomnia". Det betyder att du plötsligt kan ha svårt att sova en eller flera nätter i veckan under den här perioden. Kronisk sömnlöshet däremot inträffar minst tre nätter i veckan, pågår under en period på minst tre månader och kräver medicinsk diagnos. (Om du har haft så här många sömnlösa nätter under en så här lång tid ska du boka tid hos din läkare.)



Akut sömnlöshet är ganska vanligt. Enligt forskning vid University of Pennsylvania School of Medicine är akut sömnlöshet något som drabbar cirka 25 procent av befolkningen i USA varje år. Epidemiologer förutspår att antalet fall av akut sömnlöshet kommer att fortsätta stiga i många länder runt om i världen under de närmaste åren.



Återkommande brist på god sömn kan vara frustrerande, men lyckligtvis är akut sömnlöshet, som namnet antyder, vanligtvis ett tillfälligt problem. Forskarna vid Pennsylvania School of Medicine fann dessutom att cirka 75 procent av dem som råkar ut för akut sömnlöshet återhämtar sig utan att utveckla den kroniska varianten. Om du vet hur akut sömnlöshet uppstår och kan motverkas har du större chans att hantera den.