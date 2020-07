Styrketräning för löpare

Fördelen med styrketräning är att den kan utveckla båda typer av muskelfibrer.



När löpare tänker på att lyfta vikter ser de kanske en biffig gymråtta framför sig, men faktum är att en större muskelmassa kan hjälpa dig att bli snabbare och få en bättre löpteknik. Om du inte bara vill lyssna på oss, kanske du litar mer på forskning. Enligt en studiegranskning som publicerades i Journal of Strength and Conditioning Research uppvisade löpare som följde ett styrketräningsprogram två till tre gånger i veckan under åtta till tolv veckor betydande förbättringar när det gäller hur effektivt de sprang. Enligt en studie som publicerades i British Journal of Sports Medicine ledde styrketräning till att även uthållighet och den maximala syreupptagningsförmågan förbättrades.