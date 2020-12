Minskad stress kan förbättra ditt immunförsvar

Så här fungerar immunförsvaret

En snabb biologilektion: Immunförsvaret är ett komplext nätverk av celler och proteiner som fungerar som kroppens första och bästa försvarslinje mot skadliga virus och bakterier. För att stärka det behöver du fokusera på andra hälsoområden, i det här fallet din mentala hälsa, som har en direkt inverkan på nätverket.



Eftersom hjärnan och kroppen är nära knutna till varandra kan ett kaotiskt sinne påverka kroppen negativt. "Alla immunförsvarets organ – lymfkörtlarna, mjälten och thymus – har inbyggda nerver som utgår från hjärnstammen och som sedan fortsätter ner längs ryggraden", säger Esther M. Sternberg, läkare och forskningsansvarig på Andrew Weil Center for Integrative Medicine samt författare till "The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions". När vi är stressade "frigör de här nerverna kemiska substanser som försämrar immuncellernas förmåga att sköta sitt jobb".