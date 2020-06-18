Åtta coreövningar för löpare

När du hör ordet löparmuskler tänker du förmodligen på alla de stora muskelgrupperna i underkroppen: sätesmuskler, framsida lår, baksida lår, vader. Men coremusklerna – som förresten består av mycket mer än bara "sexpacket" – är faktiskt en av de viktigaste muskelgrupperna för löpare.

"Tänk dig din core som alla de muskler som stabiliserar bålen och höfterna", säger den certifierade styrke- och konditionscoachen Janet Hamilton, ägare till coachningsföretaget Running Strong i Atlanta. Utöver rectus abdominis – alltså det berömda sexpacket (och ja, alla har ett, även om det inte syns) – består din core av de inre och yttre sneda magmusklerna som hjälper dig att rotera från sida till sida; transversus abdominis, de djupa muskler som omger buken som en korsett och håller in naveln; erector spinae som löper längs ryggraden; multifidus, de djupa musklerna i ländryggen; sätesmusklerna och bäckenbotten.

Genom att stärka alla de här musklerna kan du få bättre hållning och stabilitet, bättre form när du springer och bli en mer vältränad, snabbare och effektivare löpare. En studie som publicerats i The Journal of Strength and Conditioning Research visade att regelbunden coreträning gjorde löpare snabbare. En annan studie som publicerats i PLOS One visade att coreträning ökade uthålligheten och löparekonomin (hur effektivt du springer med den energi du har).