Åtta coreövningar för löpare

En stark core kan förebygga problem och värk. Enligt forskning kan den också höja dina löparresultat. En studie publicerad i The Journal of Strength and Conditioning Research visade att regelbunden coreträning gjorde löpare snabbare. En annan studie publicerad i PLOS One visade att coreträning ökade uthålligheten och löparekonomin – det vill säga hur effektivt du springer.



För att förstå hur det här fungerar kan du tänka dig en löpare i början av en lång löprunda jämfört med i slutet av rundan. Det är ganska troligt att formen är sämre under de sista kilometrarna. En järnstark core kan förhindra den här försämringen och göra att du springer effektivt hela vägen. "Ju starkare du är, desto längre tid tar det innan du blir trött", säger Hamilton.



Lyckligtvis kan du enkelt införliva coreövningar i din träning. Många rörelser kan göras var som helst och utan utrustning. "Det viktiga är att jobba tillräckligt länge och hårt för att utmana musklerna utan att tappa formen", säger Hamilton. Det här är lättare att åstadkomma de dagar då du inte springer en hård löprunda. "Jag uppmuntrar mina atleter att göra den här styrketräningen upp till tre gånger i veckan", säger hon. "Det behöver inte vara komplicerat och om du kan träna flera muskelgrupper med en enda rörelse är det en extra fördel."