Så mycket vatten behöver löpare egentligen

Så hur mycket behöver jag dricka?

Även om effekterna av att springa med alldeles för lite vätska i kroppen är extrema, ska du inte känna dig stressad över ditt intag. Enligt en rapport från Institute of Medicine of the National Academies får majoriteten av alla friska människor i sig tillräckligt med vätska varje dag genom att låta törsten styra.



Om du hellre vill ha ett specifikt mål kan du ta hjälp av den här statistiken: Rapporten visade att kvinnor med en tillräcklig vätskenivå fick i sig 2,7 liter vätska via mat och dryck varje dag och män fick i sig i genomsnitt 3,7 liter. Cirka 80 procent av intaget kom från vatten och andra drycker och resterande 20 procent kom från vattenrika livsmedel (särskilt frukt och grönsaker är en bra källa).