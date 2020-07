Skapa den perfekta löprundan

Dålig luft kan få en löprunda att kännas jobbigare och påverka prestationen, särskilt hos kvinnor. En studie ledd av Virginia Polytechnic Institute and State University visade att kvinnliga maratonlöpare som under ett antal år sprang stora lopp i städer där föroreningarna tenderade att vara högst hade längre relativa löptider jämfört med män. (Det här kan bero på att kvinnor har smalare luftstrupe, där partiklar lättare stannar kvar och kan orsaka irritation.) Tidigare forskning har visat att löpare omsätter mer luft än genomsnittliga personer. Under ett lopp kan en maratonlöpare andas in och ut ungefär samma volym luft som en stillasittande person andas under två hela dagar. Det betyder att luftföroreningar är extra farliga under längre löprundor.



För att få bäst tillgång till ren luft bör du välja en runda på avstånd från tungt trafikerade gator och springa tidigt på morgonen, före rusningstid, då det är färre bilar på vägarna. Innan du ger dig ut kan du också kontrollera luftkvalitetsprognosen där du bor. Om luftens kvalitet är bra är risken för löpning utomhus liten eller obefintlig, men försök undvika utomhuslöpning vid dålig luftkvalitet eftersom det kan leda till negativa hälsoeffekter om du är känslig för luftföroreningar.