Skapa den perfekta löprundan

Att ha en specifik runda i parken är ett bra sätt att göra det lättare att ta sig ut och springa utan att behöva tänka på saken särskilt mycket (och vi vet alla att halva jobbet består av att komma iväg när det gäller löpning – som så mycket annat). Men precis som med den där salladen du har som standardlunch så behövs det lite förändring ibland.



"Att springa samma 5-kilometersrunda varje dag – var finns glädjen i det?", undrar Chris Bennett, även känd som Coach Bennett, Senior Director of Global Running på Nike. "Då är den enda vinsten att ha genomfört ännu en löprunda."

Att variera din löprunda i så stor utsträckning som möjligt är avgörande för att hålla fast vid löpningen och behålla motivationen i … eh … det långa loppet, säger Coach Bennett. Han säger också att det är viktigt för att utmana dina muskler på nya sätt (så att du blir starkare och får bättre kondition) och för att hålla kroppen i bra form och aktivera hjärnan.



Har allt blivit en enda lång upprepning? Använd de här tipsen för att planera och förändra dina löprundor samtidigt som du utforskar nya platser, så kommer du alltid att vara peppad att dra på dig löparskorna.