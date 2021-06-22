Så hanterar man kontrollerande sportföräldrar, enligt coach Patrick Sang

Ask the Coach: "Hur får jag mina föräldrar att tagga ner?"
Coachning
När föräldrarnas entusiasm får en ung löpare att tappa sugen ger Eliud Kipchoges coach, Patrick Sang, goda råd till hela familjen.
Ask the Coach är en frågespalt med tips som hjälper dig att behålla ditt fokus.
F:
Hej coach,
Min pappa spelade fotboll på college, tills han fick en skada. Min mamma spelade tennis under hela uppväxten och skulle helst ha velat bli tennisproffs. Nu är jag med i min skolas löparteam och mina föräldrar pushar mig hela tiden att göra bättre ifrån mig. Det känns som att jag ska kompensera för deras förlorade drömmar. Löpningen har alltid känts som min egen grej, men nu känns det mer och mer som något jag gör för deras skull. Hur kan jag strunta i deras påtryckningar och återfå kontrollen över min sport så att löpningen kan börja kännas kul igen?
Förväntningarna får mig att tappa sugen
17-årig sprintlöpare
S:
Det kanske inte känns så just nu, men du har redan kommit en bra bit på vägen.
Jag upplevde också en del press när jag först började springa på University of Texas at Austin. Huvudcoachen rekryterade nya löpare främst utifrån statistiken. Första gången vi träffade honom hade han därför många frågor om oss och vår tidigare löparbakgrund. Ju fler som berättade, desto mer insåg jag att han var besviken på vår bristande erfarenhet. Han hade haft höga förväntningar – och vi levde inte alls upp till dem. Han var rasande, det syntes i ögonen på honom. Och det var en förfärligt obehaglig känsla.
Så småningom fick jag reda på att vår coach hade stor press på sig att bygga upp ett vinnande team och den pressen lade han sedan över på oss. Det kändes lättare för mig när jag förstod vad han gick igenom. Det hjälpte mig att skilja mellan hans ångest och mina egna känslor – och kunde prata med honom med empati istället för ilska. Efter ett tag hade vi tidtagningar och då fick jag ändligen visa honom vad jag kunde. Det kändes otroligt skönt att bevisa att han hade missbedömt mig. Men jag hade aldrig klarat det utan att förstå situationen ur hans perspektiv.
Det är det jag menar när jag säger att du redan har kommit en bra bit på vägen. Du har redan lyckats förstå varför dina föräldrar beter sig som de gör. Och precis som du säger verkar de försöka leva ut sina drömmar genom dig. Du vet att det inte handlar om dina resultat, utan om deras egna missade chanser. Den förståelsen gör det lättare för dig att tackla utmaningen. Och jag har en annan berättelse som kanske kan hjälpa dig med resten …
När jag började springa på 80-talet var löpningen på väg att förändras i mitt hemland, Kenya. Folk började se sporten som en möjlighet till anställning, att få stipendium eller resa till USA. Och jag märkte att löparnas familjer började se dem som en inkomstkälla. De räknade med att löparen skulle leverera, inte nödvändigtvis i form av resultat, men att de skulle tjäna pengar på löpningen. Den typen av press väger tungt på en atlets axlar och leder nästan alltid till sämre resultat.
Ibland är lösningen inte att stänga familjen ute, utan att bjuda in dem och hjälpa dem att förstå hela processen – och ta del av din passion.
Många gånger tror släktingar att deras förväntningar och press ska hjälpa atleten. De tror att det räcker att löparen bara satsar lite extra på själva tävlingsdagen. De inser inte alltid att det riktiga jobbet sker under alla timmar av träning och förberedelser. Och att den starkaste motivationen alltid kommer inifrån.
Du säger att dina föräldrar själva varit atleter, men de verkar ha glömt hur mycket jobb den dagliga träningen innebär och att varje sport kräver uppoffringar och hårt arbete. Jag tycker att du ska bjuda in dina föräldrar till träningen. Låt dem se dig värma upp, stretcha och lämna startblocken om och om igen. Låt dem ta del av tempoträningen, formträningen och den mentala uthållighetsträningen. När de får se hur mycket jobb din sport kräver kanske de inser hur mycket du redan pushar dig själv varenda dag. Och då kanske de kan sluta oroa sig och bara peppa dig genom att säga "Det här klarar du!".
Ibland är lösningen inte att stänga familjen ute utan att bjuda in dem och hjälpa dem att förstå hela processen – och ta del av din passion.
Om det inte får dem att sluta pressa dig måste du säga ifrån. Berätta för dem att deras kommentarer distraherar dig istället för att kännas motiverande. Berätta för dem att du älskar din sport, precis som de älskade sina. Det kräver mod att säga ifrån. Men det är väl värt besväret.
Om jag hade dina föräldrar här framför mig nu skulle jag tala om för dem att de har tur som har en dotter som du, som verkligen älskar sin sport. Jag skulle be dem vara rädda om din löparglädje och akta sig för att skada den genom att pusha dig för hårt. Jag skulle också berätta för dem att deras nuvarande strategi inte kommer att leda dit de vill. Att de måste låta din eld få syre så att den kan växa.
Och den här påminnelsen vill jag ge er alla tre: Ni har alla samma mål. Både du och dina föräldrar vill att du ska uppnå din fulla potential. Om du kan hjälpa dem att förstå att det du behöver är stöd, inte press, är jag övertygad om att din löparglädje kommer att komma tillbaka. Och kanske kommer dina föräldrar också få mer glädje av löpningen – på lagom långt avstånd.
Coach Sang
Patrick Sang är en kenyansk löparcoach och före detta löpare. Sedan han blev coach åt Eliud Kipchoge 2002 har Sang hjälpt honom att vinna ett OS-guld, sätta världsrekord i maraton och bli först i världen med att springa ett maraton på under två timmar. Som internationell löpare för Kenya vann Sang silvermedaljer vid friidrotts-VM 1991, OS 1992 och friidrotts-VM 1993 i 3 000 meter hinder. I college tävlade Sang för University of Texas at Austin och satte skolrekord i 3 000 meter hinder.
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Fotograf: Kyle Weeks
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