Så hanterar man kontrollerande sportföräldrar, enligt coach Patrick Sang

Många gånger tror släktingar att deras förväntningar och press ska hjälpa atleten. De tror att det räcker att löparen bara satsar lite extra på själva tävlingsdagen. De inser inte alltid att det riktiga jobbet sker under alla timmar av träning och förberedelser. Och att den starkaste motivationen alltid kommer inifrån.



Du säger att dina föräldrar själva varit atleter, men de verkar ha glömt hur mycket jobb den dagliga träningen innebär och att varje sport kräver uppoffringar och hårt arbete. Jag tycker att du ska bjuda in dina föräldrar till träningen. Låt dem se dig värma upp, stretcha och lämna startblocken om och om igen. Låt dem ta del av tempoträningen, formträningen och den mentala uthållighetsträningen. När de får se hur mycket jobb din sport kräver kanske de inser hur mycket du redan pushar dig själv varenda dag. Och då kanske de kan sluta oroa sig och bara peppa dig genom att säga "Det här klarar du!".



Ibland är lösningen inte att stänga familjen ute utan att bjuda in dem och hjälpa dem att förstå hela processen – och ta del av din passion.



Om det inte får dem att sluta pressa dig måste du säga ifrån. Berätta för dem att deras kommentarer distraherar dig istället för att kännas motiverande. Berätta för dem att du älskar din sport, precis som de älskade sina. Det kräver mod att säga ifrån. Men det är väl värt besväret.



Om jag hade dina föräldrar här framför mig nu skulle jag tala om för dem att de har tur som har en dotter som du, som verkligen älskar sin sport. Jag skulle be dem vara rädda om din löparglädje och akta sig för att skada den genom att pusha dig för hårt. Jag skulle också berätta för dem att deras nuvarande strategi inte kommer att leda dit de vill. Att de måste låta din eld få syre så att den kan växa.



Och den här påminnelsen vill jag ge er alla tre: Ni har alla samma mål. Både du och dina föräldrar vill att du ska uppnå din fulla potential. Om du kan hjälpa dem att förstå att det du behöver är stöd, inte press, är jag övertygad om att din löparglädje kommer att komma tillbaka. Och kanske kommer dina föräldrar också få mer glädje av löpningen – på lagom långt avstånd.



Coach Sang