Swoosh Pro: Min favorit-BH för löpning

Kortdistanslöpning kräver fokus – det ska kännas som att det bara är jag och löparbanan. När loppet startar har jag fullt fokus på att ta mig över mållinjen så snabbt som möjligt.



Det är svårt att koncentrera sig om utrustningen skär in eller känns för tajt. Jag behöver en skön passform med bra stöd.