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Senast uppdaterad: 6 april 2024
Lästid: 2 min

Min favorit-BH för löpning

Swoosh Pro: Min favorit-BH för löpning

Kortdistanslöpning kräver fokus – det ska kännas som att det bara är jag och löparbanan. När loppet startar har jag fullt fokus på att ta mig över mållinjen så snabbt som möjligt.

Det är svårt att koncentrera sig om utrustningen skär in eller känns för tajt. Jag behöver en skön passform med bra stöd.

Swoosh Pro har en formgjuten känsla utan att andningen begränsas, så jag kan röra mig fritt och springa precis som jag vill.

Swoosh Pro: Min favorit-BH för löpning
Swoosh Pro: Min favorit-BH för löpning

Jag gillar att använda en sport-BH med mycket stöd, till exempel Swoosh Pro, när jag tränar högintensivt. Men det är inte säkert att det är den sport-BH som känns bäst för dig!

Shoppa Swoosh Pro

Vi är alla olika och har olika behov. Därför är det viktigt att du tar reda på vilken typ av sport-BH som känns bäst för dig och att du mäter noga så att du alltid kan känna dig bekväm.

Om BH:arna

  • Om BH:arna, Swoosh Pro: Min favorit-BH för löpning, slide 1 of 3

    Alate

    Min BH för sköna vibbar
  • Om BH:arna, Swoosh Pro: Min favorit-BH för löpning, slide 2 of 3

    Indy

    Min BH för yoga
  • Om BH:arna, Swoosh Pro: Min favorit-BH för löpning, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    BH:ar för kroppar i förändring

Ursprungligen publicerad: 8 april 2024

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