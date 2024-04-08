Min BH för yoga

Som tonåringar inser vi inte alltid hur stressade vi är.



Det är så viktigt att vi hittar sätt att varva ner på, både i kroppen och sinnet (särskilt eftersom våra muskler växer!).

Efter ett tufft träningspass brukar jag dämpa belysningen, sätta på lite musik och göra yoga eller stretcha.



På yogamattan behöver jag en mjuk sport-BH som jag kan röra mig fritt i. Jag använder BH:n Indy eftersom den ger mycket stöd utan att hindra mina rörelser.



Det är så jobbigt när det känns som att brösten inte hålls på plats när man stretchar eller gör yoga. BH:n Indy har ett elastiskt band under bysten som ger mig en bekväm och säker känsla i alla olika yogapositioner.