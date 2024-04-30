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Senast uppdaterad: 28 oktober 2024
Lästid: 2 min

Issey Kyson

BH:ar för kroppar i förändring

BH:ar för kroppar i förändring

Det tog på självförtroendet när min kropp började förändras. Min familj stöttade mig som tur var hela vägen och jag hittade bekväma sport-BH:ar och kunde få självförtroendet inom sport igen.

Vilken sport-BH jag använder beror på vad jag gör. När jag löptränar hårt känner jag mig trygg i Swoosh Pro.

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Men när jag gör något lättare som yoga eller stretching väljer jag en supermjuk BH som håller allt på plats oavsett vilka rörelser jag gör (för mig är det Indy).

Shoppa Indy

Och de dagar jag vilar är det Alate som gäller. OMG! Den är så mjuk. Och den har breda axelband som inte gräver sig in i huden, så det känns nästan som att man inte ens har en sport-BH på sig.

Shoppa Alate

Om BH:arna

  • Om BH:arna, BH:ar för kroppar i förändring, slide 1 of 3

    Alate

    Min BH för sköna vibbar
  • Om BH:arna, BH:ar för kroppar i förändring, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Min favorit-BH för löpning
  • Om BH:arna, BH:ar för kroppar i förändring, slide 3 of 3

    Indy

    Min BH för yoga

Vi är alla olika, så känn inte att du måste ha samma BH som dina vänner. Ta dig tid att titta på olika modeller, ta mått och hitta den BH som passar dig bäst.

Hitta rätt BH (kvinnor)Hitta rätt BH (tjejer)

Samma sak gäller för mensskydd. Menskoppar, bindor, tamponger – vi hittar alla det som är rätt för oss. Och för lite extra säkerhet när du tränar finns leggingsen Nike Pro Leak Protection. De har ett supertunt extra lager som skyddar mot mensläckage.

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Kom ihåg att du inte är ensam – alla upplever de här förändringarna! Låt oss stötta varandra.

Issey x

Ursprungligen publicerad: 30 april 2024