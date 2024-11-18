Nike-atlet: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz ger allt för varje poäng. Han spelar för att vinna med oändlig kreativitet och en positiv attityd.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2026
Lästid: 2 min
Carlos Alcaraz
Sport: Tennis
Nationalitet: Spansk
Född: 5 maj 2003
"I första hand måste du vara en människa, i andra hand en atlet."
Carlos är en generationsatlet med en generations värderingar. Han drivs av ett mantra som han har fått av sin morfar. Det påverkar allt han gör på och utanför planen.
Nike-medlemskap
Få tillgång till
inspiration och förmåner
Upptäck fler atleter i Nike-appen.