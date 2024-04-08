Min BH för sköna vibbar

Ungdomar i min ålder har väldigt mycket på gång. Allvarligt talat, vi har skolan, sport, läxor, vänner och en massa annat.



Därför måste vi vila. Vi behöver de där dagarna då du tar på dig de mjukaste plaggen du har och bara gör sånt som får dig att koppla av och få ny energi.



Under de dagarna väljer jag BH:n Alate. Den har en djup halsringning som gör den enkel att ta på sig på morgonen. Och den passar bra till avslappnade looks.



Och OMG, vad bekväm den är. Det är superviktigt för mig. Axelbanden är extra breda och skär inte in i huden. Det känns nästan som att du inte har en sport-BH på dig.