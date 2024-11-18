Nike-atlet: India Sardjoe

India Sardjoe
2022 var året då B-girl India omdefinierade breaking för alltid. På bara sex månader, när India var 15 år gammal, vann hon både holländska och europeiska mästerskap och världsmästerskap. Och det var bara början.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2026
Lästid: 2 min
India Sardjoe
Sport: Breaking
Nationalitet: Nederländsk
Född: 19 maj 2006
"Jag vinner för att växa. Det är så jag hanterar toppar och dalar. Hårt arbete lönar sig."
Alla Indias moves kännetecknas av mod. Hon var tidigt tvungen att lära sig att stå upp för sig själv som den enda tjejen i ett fotbollslag med killar. Den oräddheten är fortfarande en del av henne. Utmana henne på egen risk.
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