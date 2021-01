Må bättre efter en sömnlös natt

UNDVIK DET HÄR



1. För mycket koffein.

En stor kopp nybryggt kaffe eller te hör till morgonrutinen för många, men undvik att dricka mer kaffe än vanligt efter en natt med dålig sömn. Om du gör det, särskilt på eftermiddagen, ökar risken för att du inte kommer att sova gott nästa natt heller, säger Martin. "Förmodligen mår du bättre av att tillåta dig att bli trött så att du kan somna ordentligt på kvällen", säger hon.



2. Äta sent på kvällen.

Om du äter middag eller efterrätt strax innan du ska gå och lägga dig kan det sabotera sömnen på två olika sätt. För det första kan "livsmedel som orsakar matsmältningsproblem hålla dig vaken på natten", säger Brundidge. För det andra påverkas din naturliga dygnsrytm om du äter för sent på kvällen, för när kroppen får signaler om att det är dags att vila och smälta maten, missar den signalerna om att förbereda sig för att sova, säger han. Undvik att äta mat som kan ge dig halsbränna, orolig mage eller gasighet sent på dagen, till exempel kryddstark mat eller mjölkprodukter och ät dagens sista måltid eller mellanmål minst två timmar innan du går och lägger dig.



3. Somna på soffan.

Den ena stunden tittar du på tv, men i nästa har du somnat på soffan. Låter det skönt? Det är ingen bra idé. "Sov där det är tänkt att du ska sova", säger Brundidge, "i sovrummet, i din säng." Genom att begränsa sovandet till bara sängen skapar du ett repetitivt mönster, en kvällsvana, och det påverkar dina framtida sovvanor positivt, förklarar han.



Se också till att din sovrumsmiljö är anpassad för just sömn – det heter ju faktiskt sovrum. "Släck alla lampor, stäng av tv:n och se till att rummet är svalt", säger han. (De flesta experter rekommenderar ca 18 grader.) Och försök gå och lägga dig i vanlig tid om du inte gäspar och har svårt att hålla ögonen öppna tidigare än så.



God natt och sov gott.