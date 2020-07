Kombinationsträning för att bli en bättre löpare

Så förbättrar aktiv återhämtning din träning

Slutligen kan en lugnare form av dina vanliga kombinationsträningsaktiviter, som en superlätt cykelrunda eller en avkopplande promenad, snabba upp din återhämtning efter en utmanande löprunda. Den här aktiva återhämtningen ger positiva effekter som du inte hade fått av att sitta på soffan. Faktum är att forskning från Western State Colorado University har visat att bland löpare som testades före och efter att de ägnat sig åt antingen aktiv eller passiv återhämtning, kunde den aktiva gruppen springa nästan tre gånger längre än gruppen som bara vilat.



Enligt en fristående studie som publicerats i Journal of Sports Sciences kan det bero på att aktiv återhämtning efter ansträngande träning bidrar till att rensa ut blodlaktat snabbare än vad passiv återhämtning gör. Det ökar blodflödet till musklerna så att de kan reparera sig själva mer effektivt. Aktiv återhämtning har också visat sig sänka pulsen under andra sporter samt den upplevda ansträngningsnivån enligt forskning som publicerats i Journal of Sports Science and Medicine.