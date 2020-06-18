Kombinationsträning för att bli en bättre löpare

Välj en aktivitet du gillar och utför den sedan så att den blir ungefär en trea på en upplevd ansträngningsskala från ett till tio – så går aktiv återhämtning till. Det kan vara en lugn cykeltur, avkopplande vandring, långpromenad, ett lätt till måttligt yoga- eller pilatespass – vad som helst som varken gör dig supersvettig, mentalt trött eller får musklerna att darra av ansträngning.

Aktiv återhämtning och särskilt en lugn cykeltur eller promenad kan hjälpa dig mer med återhämtningen efter en ansträngande löprunda än ren vila. Det visar forskning från Western Colorado University. Det här kan bero på att den typen av rörelser ökar blodflödet till musklerna, vilket hjälper dem att reparera sig själva effektivare enligt en separat studie som publicerats i Journal of Sports Sciences. Aktiv återhämtning har också visat sig kunna sänka din puls under andra aktiviteter och få dig att uppleva ansträngningen som lättare, enligt forskning som publicerats i Journal of Sports Science and Medicine. Det betyder att du kan ta i mer på nästa löprunda utan att det känns jobbigare.

När du funderar över hur ofta du ska satsa på aktiv återhämtning och vilken typ av aktivitet du ska välja kan du testa Coach Bennetts tips: "Fråga dig själv: Kommer jag att må bättre eller sämre av att göra det här?" Aktiv återhämtning – och all kombinationsträning – handlar om mer än att skaffa fysiska fördelar för löpningen, säger han.

"Kombinationsträning handlar mycket om de känslomässiga eller mentala framsteg du gör som hjälper dig på din nästa löprunda", säger han. "Fick du en självförtroendeboost eller lite lugn och ro att ta med dig in i löpningen? Det är det som är det viktigaste."