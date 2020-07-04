Hur du gör en riktig split squat och varför den borde ingå i din träningsrutin

En split squat kan bidra till att bygga upp styrka och uthållighet i sätesmuskler och framsida lår, men också att trimma dina magmuskler och sneda magmuskler. Häng med Nike Master Trainer Betina Gozo när hon går igenom det korrekta sättet att göra en split squat och förklarar varför du bör lägga till övningen i ditt nästa benpass.



Övningen kan se ut som ett utfall och låta som en squat, men en split squat är en helt egen rörelse med sina egna specifika fördelar. Till skillnad från utfall är split squats statiska (du börjar och slutar i en utfallsposition i stället för att ta steg med fötterna eller gå under repetitionerna) och det är det främre benet som gör merparten av jobbet. Se det som en air squat med fötterna isär. Nike Master Trainer Betina Gozo guidar dig genom vad du behöver veta om övningen.