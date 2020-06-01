Förbättra plankan och se resultaten

Inled träningsrutinen med en låg planka för att aktivera din core och förberedda kroppen på ett säkert och mer effektivt träningspass. Du kan också avsluta ditt pass med att göra plankan ett par gånger och utmana dig själv att hålla positionen lite längre för varje gång. En låg planka kan utföras som aktiv vila under HIIT-cirkelträning eller för att stärka magmusklerna när du styrketränar. Tänk på att fokusera på din form och inte på tiden. Håll plankan bara så länge som du kan behålla rätt teknik. Det kan vara 20 sekunder eller 60. Gör tre set och ligg på ryggen och gör en annan övning, till exempel höftlyft, däremellan.