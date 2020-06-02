Så gör du en deadbug: steg för steg

Deadbugs får kropp och sinne att arbeta tillsammans. Det kanske ser lätt ut, men den här lågintensiva övningen ger bra resultat för den som tar sig tid att göra den rätt.



En deadbug är en av de lurigaste kroppsviktsövningarna – den ser inte svår ut men när den görs rätt (långsamt och kontrollerat) sätter den igång hela din core och tröttar ut musklerna där snabbt. Den här lågintensiva övningen är en favorit bland tränare och fysioterapeuter och stärker dina magmuskler utan att anstränga ryggen – och utmanar din stabilitet, koordination och koncentrationsförmåga. Här visar Nike Master Trainer Kirsty Godso hur och varför du ska göra deadbugs.