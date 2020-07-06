Inget gym, inga problem: De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu
Coachning
Behöver du träna men måste hålla dig inomhus? Vi har träningspass för magmuskler, armar, sätesmuskler och ben. De här exklusiva passen för hemmaträning är populära även bland Nike Master Trainers. De kräver minimalt med utrymme och lite eller ingen utrustning, men ger dig all träning du behöver.
Välj mellan allt från styrkeövningar och HIIT-övningar som bränner kalorier till rörelser som ger energi och avslappnande flow. De har ökande svårighetsgrad och kan anpassas för atleter på alla nivåer. Det enda problemet är vilket pass du ska välja först ...
Träningspass 01
Snabb coreträning
Träna de nedre, övre och sneda magmusklerna med det här 10-minuterspasset som innehåller en maxad kombination av coreövningar som situps, rotationer och plankor. Du kommer att älska det.
Tid: 10 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Styrka
Utrustning: Matta/Ingen
Format: Tidsbaserat
Tid: 10 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Styrka
Utrustning: Matta/Ingen
Format: Tidsbaserat
Träningspass 02
10-minuters HIIT: Ben och core
Träna underkroppen, coremusklerna och konditionen med det här högintensiva HIT-passet. Perfekt när du har ont om tid eller när du vill öka intensiteten efter ett annat pass.
Träningspass 03
Grundläggande återuppbyggande yoga
Oavsett om du behöver lindra ömmande muskler eller bara känner dig rastlös, så är ett återhämtningsflow perfekt för att sänka tempot. Fokusera tankarna på andningen och känn hur spänningarna släpper.
Träningspass 04
Linnearmar
Ge axlar, biceps och triceps en omgång med det här enkla men effektiva 20-minuterspasset för överkroppen. Kör det fristående eller kombinera med ett corepass eller konditionspass för att träna hela kroppen.
Träningspass 05
Hela kroppen
Om du letar efter ett intensivt pass för hela kroppen så har du hittat det. Du kommer att träna varenda muskel och få hjärtat att pumpa i det här högintensiva 45-minuterspasset som du kan göra hemma i vardagsrummet. Alla övningar görs med kroppsvikten – ingen utrustning, inga problem.