De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Behöver du träna men måste hålla dig inomhus? Vi har träningspass för magmuskler, armar, sätesmuskler och ben. De här exklusiva passen för hemmaträning är populära även bland Nike Master Trainers. De kräver minimalt med utrymme och lite eller ingen utrustning, men ger dig all träning du behöver.



Välj mellan allt från styrkeövningar och HIIT-övningar som bränner kalorier till rörelser som ger energi och avslappnande flow. De har ökande svårighetsgrad och kan anpassas för atleter på alla nivåer. Det enda problemet är vilket pass du ska välja först ...