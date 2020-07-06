Inget gym, inga problem: De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Coachning
Senast uppdaterad: 4 november 2020
De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Behöver du träna men måste hålla dig inomhus? Vi har träningspass för magmuskler, armar, sätesmuskler och ben. De här exklusiva passen för hemmaträning är populära även bland Nike Master Trainers. De kräver minimalt med utrymme och lite eller ingen utrustning, men ger dig all träning du behöver.

Välj mellan allt från styrkeövningar och HIIT-övningar som bränner kalorier till rörelser som ger energi och avslappnande flow. De har ökande svårighetsgrad och kan anpassas för atleter på alla nivåer. Det enda problemet är vilket pass du ska välja först ...

Träningspass 01

Snabb coreträning

De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Träna de nedre, övre och sneda magmusklerna med det här 10-minuterspasset som innehåller en maxad kombination av coreövningar som situps, rotationer och plankor. Du kommer att älska det.

Tid: 10 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Styrka
Utrustning: Matta/Ingen
Format: Tidsbaserat

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Tid: 10 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Styrka
Utrustning: Matta/Ingen
Format: Tidsbaserat

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Träningspass 02

10-minuters HIIT: Ben och core

De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Träna underkroppen, coremusklerna och konditionen med det här högintensiva HIT-passet. Perfekt när du har ont om tid eller när du vill öka intensiteten efter ett annat pass.

Tid: 10 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Uthållighet
Utrustning: Ingen
Format: Tidsbaserat

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Tid: 10 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Uthållighet
Utrustning: Ingen
Format: Tidsbaserat

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Träningspass 03

Grundläggande återuppbyggande yoga

De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Oavsett om du behöver lindra ömmande muskler eller bara känner dig rastlös, så är ett återhämtningsflow perfekt för att sänka tempot. Fokusera tankarna på andningen och känn hur spänningarna släpper.

Tid: 20 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Rörlighet
Utrustning: Ingen
Format: Tidsbaserat

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Tid: 20 minuter
Nivå: Nybörjare
Bra för: Rörlighet
Utrustning: Ingen
Format: Tidsbaserat

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Träningspass 04

Linnearmar

De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Ge axlar, biceps och triceps en omgång med det här enkla men effektiva 20-minuterspasset för överkroppen. Kör det fristående eller kombinera med ett corepass eller konditionspass för att träna hela kroppen.

Tid: 20 minuter
Nivå: Medel
Bra för: Styrka
Utrustning: Hantlar
Format: Tidsbaserat

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Tid: 20 minuter
Nivå: Medel
Bra för: Styrka
Utrustning: Hantlar
Format: Tidsbaserat

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Träningspass 05

Hela kroppen

De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu

Om du letar efter ett intensivt pass för hela kroppen så har du hittat det. Du kommer att träna varenda muskel och få hjärtat att pumpa i det här högintensiva 45-minuterspasset som du kan göra hemma i vardagsrummet. Alla övningar görs med kroppsvikten – ingen utrustning, inga problem.

Tid: 45 minuter
Nivå: Medel
Bra för: Uthållighet
Utrustning: Ingen
Format: Tidsbaserat

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Tid: 45 minuter
Nivå: Medel
Bra för: Uthållighet
Utrustning: Ingen
Format: Tidsbaserat

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De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu, Gå med i Nike Training Club

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    Inget gym, inga problem: De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu
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De 5 bästa passen för hemmaträning att prova nu, Gå med i Nike Training Club

Gå med i Nike Training Club

Få tillgång till våra världsledande experter och tränare som kan hjälpa dig att hålla dig frisk och aktiv.

Hämta

Ursprungligen publicerad: 6 juli 2020