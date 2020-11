Hur socker påverkar kroppen

Här får du veta varför: På grund av den kemiska sammansättningen innehåller alla kolhydrater – ja, till och med grönsaker – socker. När du äter eller dricker kolhydrater bryter matsmältningssystemet ned större sockermolekyler i mindre delar, som absorberas och förs ut i blodomloppet, förklarar Lauren Antonucci, certifierad idrottsnutritionist på RDN och ägare av Nutrition Energy i New York. Det leder till att bukspottkörteln frisätter insulin, som gör att sockret kan tränga in i celler, muskler och lever, där det används som energikälla och lagras för framtida användning.



När du äter för mycket sötsaker (det är sådant som händer) stiger ditt blodsocker väldigt fort vilket gör att kroppen snabbt producerar mer insulin för att försöka återskapa balansen. Det gör i sin tur att blodsockret sjunker snabbt och att du känner dig orkeslös. Och om du då snabbt försöker återfå din energi genom att äta mer socker börjar cykeln om från början, säger Antonucci.



Om du ofta äter för mycket socker kan kroppens inlagrade energi för "framtida bruk" lagras i fettcellerna, vilket, om du äter mer än kroppen behöver, kan leda till att du går upp i vikt. Allt detta kan vara en del av förklaringen till att forskning visar att du genom att minska intaget av tillsatt socker (mer om det snart) kan minska risken för sjukdomar och få bättre hjärthälsa, lättare att hålla vikten, friskare hy och bättre sömn.



Baslivsmedel som naturligt innehåller socker – som mango – innehåller däremot samtidigt andra näringsämnen, till exempel fibrer, vitaminer, mineraler och antioxidanter som gör dem till ett bättre val. "Fibrer gör matsmältningen långsammare, så att du slipper den snabba ökningen av blodsockret och därmed även den efterföljande dippen", säger Jessica Cording, registrerad dietist och författare till boken "The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety". Om du kombinerar maten med en källa till proteiner och fett, som jordnötssmör eller ost så planar du ut kurvan ännu mer så att din energi räcker längre.