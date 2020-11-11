Hur kan ultramaratonlöpare springa så långt?

02. Planera för värsta tänkbara scenario.

"För att ta dig igenom ett ultralopp måste du vara beredd att bli utmanad på alla tänkbara och otänkbara sätt", säger McRae. "Kanske är du inne på den tolfte milen när det plötsligt blåser upp till storm eller du måste ta dig uppför ännu ett berg eller drabbas av akut illamående – det är sådant som händer. Därför måste du vara mentalt förberedd på det."



En metod som Laney använder för att träna sin hjärna att hantera den oundvikliga smärta som uppstår under ett lopp är regelbundna isbad. "Jag fyller badkaret med isvatten och sedan kliver jag i och sätter mig ned", säger han. "I fem minuter kämpar jag emot alla impulser i hjärnan som säger 'Gå upp nu! Du måste upp genast!' Istället sitter jag kvar och hanterar det, ibland i upp till 15 minuter. Jag tvingar andningen att bli lugn och försöker ta mig till en punkt där jag kan tänka 'Det här går bra.'"



Det här betyder så klart inte att du också måste uthärda isbad för att bygga upp din viljestyrka. Istället kan du börja med en psykologisk teknik som kallas "realistisk optimism". Den går ut på att du i huvudet går igenom alla saker som skulle kunna gå fel och sedan tänker ut lösningar på var och en av dem. Då kan du lättare hantera situationen när du råkar ut för någonting riktigt jobbigt.



03. Visualisera mera.

Många elitlöpare jobbar med visualiseringar före loppet och McRae och Laney är inga undantag. "Jag brukar gå igenom banan i huvudet", säger McRae. "Jag visualiserar varje del av loppet när jag ska somna – varje backe, varje vätskekontroll. Jag ser framför mig hur jag springer fram till vätskekontrollerna och föreställer mig precis vad jag ska göra vid var och en av dem."



Laneys metod är snarare precis vad man kan vänta sig av en atlet som badar isbad för att stålsätta sig mentalt. "Jag fokuserar på det jobbiga", säger han. "Jag behöver knappast öva på de delar som känns bra. Därför föreställer jag mig istället att jag är väldigt varm och törstig, att magen är i uppror och att det är närmare en mil kvar till nästa vätskekontroll."



Båda löparnas visualiseringstekniker fyller samma funktion: att förbereda dem psykiskt på väntade och oväntade problem så att deras reflexer är snabbare och fokus skarpare när det väl är dags. Samma metod fungerar bra även om du inte springer ultradistanslopp. Kvällen före en morgonrunda kan du testa att föreställa dig varje sväng i löpspåret, hur vinden känns mot din hud och vilka låtar du har på spellistan. Känn sedan efter nästa morgon – kanske springer du lite snabbare, eller kanske njuter du helt enkelt lite mer.