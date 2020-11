Hur kan ultramaratonlöpare springa så långt?

04. Var din egen coach.

"Det är viktigt att minnas att det faktiskt är du som styr hela bergochdalbanan", säger Laney. "Om du säger till dig själv att 'Det kommer att bli bättre' och 'Det här är sådant som händer' hjälper det dig att återfå lite av kontrollen när det känns som att du har förlorat den." När Laney säger "om du säger till dig själv" pratar han om självpepp, en metod att prata med dig själv på rätt sätt. Det är ett mycket viktigt redskap när du är ensam med bara dina egna tankar under många timmar i sträck (som du är under ett ultramaraton). Metoden går ut på att medvetet forma din inre dialog för att peppa och inspirera dig när du behöver det som mest.



McRae pratar också med sig själv. "En av de mest kraftfulla sakerna jag säger till mig själv är 'Tänk inte, bara kör'", säger hon. "Ofta är dina egna tankar din värsta fiende. Det är lätt att fastna i 'Åh, det kommer aldrig att ta slut.' Men om du bara lyckas kämpa dig igenom det kommer du att ta dig till mållinjen. Du kommer att lyckas med någonting fantastiskt."



Den röda tråden tycks vara att oavsett hur svårt det är just nu så är detta bara ett ögonblick av många. Testa att stillsamt påminna dig själv om det nästa gång intensiteten blir hög under träningspasset, löprundan, matchen eller i vardagen. Om det kan hjälpa Laney och McRae att ta sig igenom ett tolvtimmarslopp, borde det kunna hjälpa dig också att ta dig igenom en jobbig dag.