Hur du får mer sömn under tredje trimestern enligt experterna

Inte sällan får gravida det oombedda rådet (tillsammans med en allvetande blinkning): "Passa på att sova nu när du kan". Ja, det låter ju bra … men vad ska du göra om du bara inte kan sova?

Graviditeten innebär stora fysiologiska och psykologiska omställningar som känns allt annat än lugnande. Förmodligen känner du dig obekväm bara av själva storleken på din växande mage. Dessutom får hormonerna kroppstemperaturen att stiga, för att inte tala om andra vanliga biverkningar som illamående och halsbränna, säger Amanda Williams, läkare och gynekolog i Oakland, Kalifornien och styrelsemedlem i Nike (M)ove Like a Mother. Och med tanke på den ökade stress och oro som det ofta innebär att vara gravid är det kanske inte så konstigt att forskning visar att nästan 80 procent av alla kvinnor lider av sömnlöshet under den tredje trimestern.

Men sömn är det bästa sättet att återhämta sig, särskilt när din kropp jobbar övertid för att skapa ett nytt liv, säger Safia Khan, läkare och expert på sömnproblem på UT Southwestern Medical Center i Dallas. Här får du tips om hur du kan sova bättre, oavsett om det är fysiska eller mentala besvär som håller dig uppe om natten (eller kanske båda).