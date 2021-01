Hur du bryter dåliga vanor för gott

Hur många gånger har du försökt sluta dricka läsk, dra ner på skärmtiden eller sluta somna framför tv:n? Hur besviken blev du på dig själv varje gång du misslyckades?



Om svaret är "mängder av gånger" och "väldigt", är det dags att bekämpa ovanorna på ett helt nytt sätt.



"Du kan inte ändra ett dåligt beteende genom tvång", säger fil.dr Wendy Wood, psykologi- och handelsprofessor vid University of Southern California, som i sin roll som forskare har tillbringat årtionden med att studera hur vi utvecklar och förändrar vanor. (Hon har också skrivit boken "Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick".) Din självkontroll och viljestyrka kommer så småningom att ge vika. För att bryta negativa mönster måste man gå tillbaka till källan och förändra hjärnan, säger Wood.



För hjärnan spelar det ingen roll om vanan är kedjerökning eller regelbunden gymträning, menar läkare och fil.dr Judson Brewer, forsknings- och innovationschef vid Brown University Mindfulness Center och författare till "The Craving Mind". "Något utlöser ett visst beteende hos dig, och det beteendet ger upphov till en belöning i hjärnan", säger Brewer. Du ska ha ett eftermiddagsmöte eller gå en kvällskurs (utlösare), dricker en läsk (beteende) och får en sockerkick (belöning). Ofta händer det här utan att du är medveten om det.