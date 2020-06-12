Högintensiva träningspass för familjen

Prova den här 15-minutersövningen där hela familjen ger allt, inte bara en, utan två gånger – utan någon paus däremellan.



Barnen bestämmer under den första omgången och tar fram en spellista med fyra låtar som ni spelar under övningens första del. Vid andra omgången är det de vuxnas tur att välja fyra låtar som håller motivationen uppe hela vägen fram.



Styrka handlar om att orka fortsätta, och musik är den främsta källan till styrka när energin börjar tryta. Välj därför några grymma låtar, lägg dem på kö och känn rytmen i varje rörelse.



Styrkehalvtimmen börjar när du trycker på "Play"!