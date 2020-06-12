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Dubbel grundstyrka

Coachning
Senast uppdaterad: 16 juni 2020

med Nike Training

Högintensiva träningspass för familjen
Högintensiva träningspass för familjen

Träning för familjen: Boosta familjens energi med den här styrkehalvtimmen.

Få dem på fötter. Få dem att röra på sig. Och hjälp dem att bygga upp den styrka som behövs för att orka fortsätta! Det här energiska träningspasset för familjen handlar om att inspirera varandra och aldrig ge upp. Prova på!

 Inre styrka är hemligheten bakom ett aktivt liv. Vi har tagit fram det här passet med målet att göra alla till mästare. Peppa familjen att komma igång med den här grundstyrkeaktiviteten som ger dem ny energi.

Högintensiva träningspass för familjen

Glöm inte musiken

Prova den här 15-minutersövningen där hela familjen ger allt, inte bara en, utan två gånger – utan någon paus däremellan.

Barnen bestämmer under den första omgången och tar fram en spellista med fyra låtar som ni spelar under övningens första del. Vid andra omgången är det de vuxnas tur att välja fyra låtar som håller motivationen uppe hela vägen fram.

Styrka handlar om att orka fortsätta, och musik är den främsta källan till styrka när energin börjar tryta. Välj därför några grymma låtar, lägg dem på kö och känn rytmen i varje rörelse.

Styrkehalvtimmen börjar när du trycker på "Play"!

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Högintensiva träningspass för familjen, Gå med i Nike Training Club

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Högintensiva träningspass för familjen, NTC Premium utan kostnad

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Högintensiva träningspass för familjen, Gå med i Nike Training Club

Gå med i Nike Training Club

Få tillgång till våra världsledande experter och tränare som kan hjälpa dig att hålla dig aktiv och hälsosam.

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Högintensiva träningspass för familjen, NTC Premium utan kostnad

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Ursprungligen publicerad: 12 juni 2020

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