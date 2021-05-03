Den globala fotbollstjärnan Ada Hegerberg och hennes träningsrutin "gyllene timmen" kan hjälpa dig att nå dina mål

Ge dina mål en gyllene glans
Coachning
Vill du nå maximala resultat? Minska pressen med den här lekfulla, mentala rutinen från fotbollsproffset Ada Hegerberg.
Tack vare selfie-kulturen har många av oss hört talas om den "gyllene timmen", det vill säga timmen efter solnedgången eller innan soluppgången som ger det bästa naturliga ljuset (#nofilter) när du ska fotografera. För nyblivna mammor är det den första timmen med babyn efter förlossningen. Men för fotbollsstjärnan Ada Hegerberg är det ett lekfullt pass hon kör på fritiden. Då finslipar hon grundläggande fotbollstekniker, som till exempel nickningar, straffar eller skott med den "svagare" foten. Vanligtvis gör hon det tillsammans med sin pappa och sin syster.
Den 25-åriga norskan har kört samma hemmaträningsrutin sedan hon var 10–11 år. Och även om hon nu är den ledande anfallaren för Lyon, ett av världens bästa lag, och är UEFA Women's Champions Leagues bästa målskytt genom tiderna, säger hon att hon inte har för avsikt att lämna sin träningsrutin.
Det borde hon inte heller göra. Den lönar sig uppenbarligen ... men varför? Troligen för att den gyllene timmen för henne är lika mycket psykologisk som fysisk. Och att skapa din egen gyllene timme kan göra underverk för dig också.
Okej, så vad är en gyllene timme?
Inom psykologin finns det ingen officiell term eller definition av den gyllene timmen. Det innebär att den liksom blir vad du vill att den ska vara. Men enligt Stephanie Cacioppo, fil.dr, neuroforskare, chef för Brain Dynamics Laboratory vid University of Chicago Pritzker School of Medicine och medlem i Nike Performance Council, så finns det några riktlinjer som kan hjälpa dig att hitta din gyllene timme:
- Den måste vara avsiktlig, inte bara ännu en punkt på att göra-listan i din kalender.
- Den måste vara en trygg plats (du får inte bli bedömd – inte heller av dig själv).
- Du måste tillbringa timmen med att göra något som gör dig genuint glad och lycklig. Det skulle kunna vara en sport, en hobby (till exempel matlagning, schack eller måleri) eller en yrkesmässig dröm, som att skriva en roman.
- Den måste handla om att förbättra dina förmågor (det är det här som får dig att glänsa när det verkligen gäller).
Vad är den bra för?
En rätt utförd gyllene timme (mer om det inom kort) kan ge dig fördelar som du inte får från vanlig träning, långlöpning eller sessioner med ditt skissblock. Det här är några av fördelarna:
1. Du kan jobba på dina svagheter.
Ju mer erfarenhet du samlar på dig och ju mer avancerad din uppsättning färdigheter blir, desto lättare blir det att glömma bort att träna på grunderna, säger Christopher Janelle, fil.dr, professor och chef över Performance Psychology Lab vid the University of Florida. "Att gå tillbaka till grunderna är ofta svaret på frågan hur du ska övervinna utmaningar som verkar vara större och svårare än de faktiskt är", säger han.
Om du till exempel kämpar med att klara ett visst lyft inom CrossFit eller en komplicerad danskombination, kan en återgång till grunderna under den gyllene timmen avslöja en obalans eller ett felaktigt steg. "Om du vill se resultat måste du upprepa med kvalitet", sa Hegerberg nyligen till Nike i en intervju. Janelle och Cacioppo håller med.
2. Du bygger upp ditt självförtroende.
Upprepning är otroligt viktigt för att utveckla två mentala färdigheter som är kända för att öka prestationsförmågan: självförmåga och självförtroende. "När du upprepar samma rörelse eller vana om och om igen vet du att du kan göra den eftersom du har övat på den så många gånger. Det är självförmåga, eller tron på att du kommer att lyckas", säger Cacioppo. Bra självförmåga leder till bättre självförtroende, som är förmågan att tro på dig själv. Det är avgörande i pressade situationer, till exempel ögonblicket innan du slår en straff. "Självförtroende är en buffert mot inre eller yttre distraktioner och rensar tankarna så att du kan fokusera på uppgiften och i slutändan bli bäst på den", förklarar Janelle.
Och om du fortfarande misslyckas eller förlorar? (Det händer oss alla, även Hegerberg.) "Din gyllene timme kan fungera som en konkret påminnelse om att du gör jobbet och kan nå framgång", säger Cacioppo. "Den är ett bevis på att du lägger ner tiden och därför kan du lita på att du bara blir bättre."
3. Du får en ökad känsla av kontroll.
Eftersom den gyllene timmen är ~din~ grej och oftast ser likadan ut varje gång så får du "en systematisk plats att hantera tankar och känslor som är allmänt luddiga eller abstrakta. Du kan strukturera dem och hantera dem, istället för att de bara svävar omkring", säger Janelle.
Du kan med andra ord använda den här rutinen för att jobba dig igenom allt du möter i livet. Det kan vara en olycklig kärlek, en separation eller till och med en pandemi. "Den varma känslan hos det välbekanta kan hjälpa dig att få tillbaka energi och sinnesfrid. Det ger dig en högre stresströskel och större motståndskraft", säger Cacioppo.
"En gyllene timme kan också vara ett bra sätt att arbeta med utlösande situationer", tillägger Janelle. Ta som exempel att du faller in i negativt självprat när du inte slår ditt personbästa, när en målning inte blir som du har tänkt eller när en rival gör en elak kommentar. "Du kan använda den gyllene timmen som en trygg plats där du kan visualisera sådana upplevelser, leva dig in i hur de känns och sedan ändra din reaktion. På så sätt kan du planera för sådana situationer och hantera dem bättre i framtiden", säger han.
"Din gyllene timme kan fungera som en konkret påminnelse om att du gör jobbet och kan nå framgång."
Stephanie Cacioppo
fil.dr, medlem i Nike Performance Council
4. Du får en starkare relation till dig själv.
Ibland hamnar du i en roll eller livsstil som inte passar ihop med den du är eller det du vill. Det är väldigt viktigt att du prioriterar ditt autentiska jag för att kunna leva ett rikt och lyckligt liv, säger Cacioppo. "Genom att gå tillbaka till din rutin, din tyngdpunkt, så blir det lättare att vara sann mot ditt autentiska jag när du blir pressad. Det kan till exempel vara när din familj eller en organisation räknar med att du ska vinna", säger hon. Hegerbergs gyllene timme kan vara det (eller antagligen en av flera faktorer) som gör att hon behåller fötterna på jorden bland alla pokaler", säger Cacioppo.
5. Du kommer att ha kul.
När du slutar njuta av en aktivitet eller jakten på ett mål ökar sannolikheten att du helt kommer att sluta med den aktiviteten, säger Janelle. När du har en gyllene timme där fokus är att ha roligt på ett lekfullt sätt – ungefär på samma sätt som när du sparkar boll med din pappa, ritar ditt favoritdjur eller tillagar ett recept på dolmar som du lärde dig som barn – så hjälper det dig att komma ihåg de inre anledningar som gjorde att du började med din passion från början, säger han. Du utvecklas också snabbare när du gör något du tycker är roligt, eftersom du blir mer engagerad då.
Så skapar du din egen gyllene timme
En suck av lättnad: Trots det högtravande namnet är en gyllene timme faktiskt väldigt enkel att skapa själv. Välj bara den aktivitet som får dig att må bra och som du kan bli bättre på. Bestäm sedan hur lång din "timme" ska vara, hur ofta du ska göra den och om du ska göra den ensam eller tillsammans med andra.
"Det finns inga rätt eller fel", säger Cacioppo, "men din "timme" bör vara tillräckligt lång för att du ska hinna fördjupa dig i aktiviteten (så antagligen minst 20 minuter) och återkommande så att du kan se fram emot den (en gång per dag, vecka, månad eller säsong). Ställ in mobilen på Stör ej, blocka tid i kalendern – gör allt som krävs för att hålla den här tiden fri", tillägger hon.
Vad ska du då göra under den gyllene timmen? Gå tillbaka till de grundläggande färdigheter som du lärde dig från början, särskilt sådana saker du inte har övat på ett tag, säger Cacioppo. Och – det här är viktigt – lägg märke till om du ler under aktiviteten. Om du inte gör det, så fokuserar du antagligen på fel sak. Testa med något annat tills du får ett leende helt naturligt. När du får det kanske ljuset är helt rätt för att ta det där fotot, oavsett om du väljer att göra det eller inte.
Text: Charlotte Jacobs
Illustration: Rune Fisker
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