Den globala fotbollstjärnan Ada Hegerberg och hennes träningsrutin "gyllene timmen" kan hjälpa dig att nå dina mål

Så skapar du din egen gyllene timme

En suck av lättnad: Trots det högtravande namnet är en gyllene timme faktiskt väldigt enkel att skapa själv. Välj bara den aktivitet som får dig att må bra och som du kan bli bättre på. Bestäm sedan hur lång din "timme" ska vara, hur ofta du ska göra den och om du ska göra den ensam eller tillsammans med andra.



"Det finns inga rätt eller fel", säger Cacioppo, "men din "timme" bör vara tillräckligt lång för att du ska hinna fördjupa dig i aktiviteten (så antagligen minst 20 minuter) och återkommande så att du kan se fram emot den (en gång per dag, vecka, månad eller säsong). Ställ in mobilen på Stör ej, blocka tid i kalendern – gör allt som krävs för att hålla den här tiden fri", tillägger hon.



Vad ska du då göra under den gyllene timmen? Gå tillbaka till de grundläggande färdigheter som du lärde dig från början, särskilt sådana saker du inte har övat på ett tag, säger Cacioppo. Och – det här är viktigt – lägg märke till om du ler under aktiviteten. Om du inte gör det, så fokuserar du antagligen på fel sak. Testa med något annat tills du får ett leende helt naturligt. När du får det kanske ljuset är helt rätt för att ta det där fotot, oavsett om du väljer att göra det eller inte.