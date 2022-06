Athlete’s Cookbook: Colleen Quigleys auberginepizza

Värm ugnen till 500 °F. Skiva aubergine i skivor eller halvmånar, ca ¼-inch tjocka. Salta skivorna och lägg dem på ett galler över en bakplåt eller några lager hushållspapper så att den överflödiga fukten kan rinna av. Värm under tiden 1 msk olivolja på medelvärme i en stor traktörpanna och lägg i grönkål. Fräs grönkålen i ca 4 minuter, rör om då och då med tången. Krydda med salt och peppar. Ställ grönkålen åt sidan.



Sprid ut ett jämnt lager aubergine på en ugnsplåt, ringla över olivolja och stek i ugnen i 5 till 6 minuter. Vänd skivorna efter halva tiden. Under tiden häller du ut mjölet på en ren yta. Bred ut pizzadegen och kavla eller forma den med händerna till en cirkel på 12-inch. Ringla olivolja över pizzabakplåten, flytta försiktigt över degen till plåten och ringla mer olivolja ovanpå.



Ta ut auberginen från ugnen. Klicka ut ricotta på pizzadegen. Sänk värmen till 450 °F. Toppa pizzan med grönkålen och auberginen och krydda med salt och peppar. Skiva vitlök tunt med den breda sidan av ett rivjärn eller en mandolin. Toppa pizzan med asiago-ost.



Baka pizzan i 12 minuter. Toppa med skivad vitlök, knäck ägg ovanpå pizzan och baka ytterligare 3 minuter eller tills äggvitorna är tillagade. Under tiden, häll i balsamvinäger och råsocker i en liten kastrull. Värm på medelhög värme under omrörning tills blandningen börjar tjockna. Ta ut pizzan från ugnen, ringla över en sked av balsamvinägerreduktionen, strössla över näringsjäst och avsluta med salt och peppar.