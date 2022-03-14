Den flexibla koststrategin som hjälper dig att njuta av maten igen
Coachning
Sluta följa alla stränga regler en gång för alla. Lär dig istället att lyssna på kroppens naturliga signaler.
- Intuitivt ätande är en växande rörelse som handlar om att inte tänka för mycket på vad, när och hur mycket du ska äta. Så befriande!
- Genom att medvetet lyssna på kroppens signaler kan du komma fram till vad som känns rätt för dig.
- Få massor av enkla recept i NTC så att du lätt kan laga mat som ger dig vad du letar efter.
- När du väl har lärt dig att lyssna på kroppen kan du uppgradera din kostplan med fler råd från kostexperter.
Läs vidare om du vill veta mer …
Föreställ dig att din kost är helt flexibel: Du kan äta precis vad du vill, när du vill, utan skuldkänslor. Det är grundprincipen som intuitivt ätande bygger på.
"Intuitivt ätande handlar om att lita på sin hungerkänsla. Man skäms inte över det man väljer att äta och njuter av sin mat", säger registrerade dietisten Christy Harrison. Hon är förgrundsfigur för en näringsfilosofi som går emot dieter och har skrivit boken Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating.
Det handlar helt enkelt om att ge sig själv full tillåtelse att äta hur mycket man vill av vad man vill, när man vill.
Det kanske låter förvirrande (eller orealistiskt), men Harrison säger att vi ska komma ihåg att det här är en av våra mest grundläggande förmågor. Vi föddes med förmågan att äta intuitivt, precis som vi kunde sitta på huk med perfekt teknik eller andas djupt från magen, säger hon. "Bebisar äter gärna olika typer av mat, men när de är nöjda vill de inte ha mer."
På grund av det som Harrison kallar för "dietkulturen" – de konstanta budskapen om vad du bör och inte bör äta – tappar vi den här naturliga förmågan.
"Inom dietkulturen är det viktigt att vara smal och att vara smal förknippas med hälsa och moraliska egenskaper", säger hon. "Viktminskning och viss mat hyllas och annan mat svartmålas. Man ser ner på dem som inte motsvarar den här bilden av hälsa. Särskilt på dem med större kroppar."
Dietkulturen utgörs inte bara av bantningskurer, utan påverkar också språket vi använder om hälsosam kost, säger Harrison. "När vi får höra att vi ska 'äta rent' eller undvika 'processad' mat kanske det låter vettigt, men till och med de uttrycken kommer från dietkulturen."
De här hårda reglerna kan förstöra nöjet i att äta. För vissa kan det orsaka problem som känsloätande och en besatthet av att äta hälsosamt. "Man undrar hela tiden om maten man äter är tillräckligt 'ren' och 'nyttig'", säger Harrison. "Det kan vara frustrerande och mentalt uttröttande att tänka så och till slut får man dålig självkänsla eftersom man aldrig riktigt lyckas leva upp till reglerna."
Hennes synsätt har stöd i forskningen, som visar att dieter och en begränsad kost bara verkar leda till en sak: viktuppgång. (I en granskning från UCLA 2007 jämförde forskare 31 långsiktiga studier om olika dieter. Granskningen visade att oavsett diet vägde de flesta mer än före dieten och de såg inga hälsofördelar med den.) Harrison förklarar att när du förbjuder en viss sorts mat så kommer du bara att vilja äta den maten ännu mer. Och när du misslyckas att följa "reglerna" är det större chans att du frossar, både av biologiska och psykologiska anledningar.
Men med det intuitiva ätandet kan du skippa reglerna och bestämma själv.
Till att börja med kan du försöka lägga märke till om, och vad, du vill äta. Sluta äta när du känner dig nöjd. Efteråt kan du fråga dig själv om du hade kunnat göra måltiden mer tillfredsställande, säger Harrison. Du kanske inser att chips istället för en smörgås till lunch bara gör att du blir hungrig igen efter en timme. Eller så kanske du märker att chipsen var precis vad du behövde för att få slut på suget efter något salt, så att du kan behålla kontrollen när det är dags för mellanmål eller middag.
Du kanske tänker att det enda jag kommer att vilja äta är chips och tårta. Harrison säger att de flesta först går igenom en sådan fas när de äntligen får äta allt de längtat efter. "Du kanske mest vill ha mat du har förbjudit dig själv att äta för att du alltid sett den som 'onyttig'", säger hon. "Även om du kanske inte kommer att sluta att vara sugen på mat du förr sett som onyttig så kommer du efter hand att vilja äta annan mat också." Ibland kanske du vill ha chips och tårta, men ibland kommer du välja frukt och grönsaker.
Den balansen är hälsosam, säger hon. Precis som när du var bebis så kommer du att intuitivt äta de näringsämnen och den mängd mat din kropp behöver. Och ännu bättre: du kommer att njuta av maten. Det är vad vi kallar framsteg.
Text: Marissa Stephenson
Bilder: Gracia Lam
UPPTÄCK
Nu när du vet hur du ska lyssna på din kropps signaler kan du uppgradera din kostplan med fler råd från ledande näringsexperter på Nike.com.