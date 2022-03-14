Dietkulturen utgörs inte bara av bantningskurer, utan påverkar också språket vi använder om hälsosam kost, säger Harrison. "När vi får höra att vi ska 'äta rent' eller undvika 'processad' mat kanske det låter vettigt, men till och med de uttrycken kommer från dietkulturen."

De här hårda reglerna kan förstöra nöjet i att äta. För vissa kan det orsaka problem som känsloätande och en besatthet av att äta hälsosamt. "Man undrar hela tiden om maten man äter är tillräckligt 'ren' och 'nyttig'", säger Harrison. "Det kan vara frustrerande och mentalt uttröttande att tänka så och till slut får man dålig självkänsla eftersom man aldrig riktigt lyckas leva upp till reglerna."

Hennes synsätt har stöd i forskningen, som visar att dieter och en begränsad kost bara verkar leda till en sak: viktuppgång. (I en granskning från UCLA 2007 jämförde forskare 31 långsiktiga studier om olika dieter. Granskningen visade att oavsett diet vägde de flesta mer än före dieten och de såg inga hälsofördelar med den.) Harrison förklarar att när du förbjuder en viss sorts mat så kommer du bara att vilja äta den maten ännu mer. Och när du misslyckas att följa "reglerna" är det större chans att du frossar, både av biologiska och psykologiska anledningar.

Men med det intuitiva ätandet kan du skippa reglerna och bestämma själv.

Till att börja med kan du försöka lägga märke till om, och vad, du vill äta. Sluta äta när du känner dig nöjd. Efteråt kan du fråga dig själv om du hade kunnat göra måltiden mer tillfredsställande, säger Harrison. Du kanske inser att chips istället för en smörgås till lunch bara gör att du blir hungrig igen efter en timme. Eller så kanske du märker att chipsen var precis vad du behövde för att få slut på suget efter något salt, så att du kan behålla kontrollen när det är dags för mellanmål eller middag.

Du kanske tänker att det enda jag kommer att vilja äta är chips och tårta. Harrison säger att de flesta först går igenom en sådan fas när de äntligen får äta allt de längtat efter. "Du kanske mest vill ha mat du har förbjudit dig själv att äta för att du alltid sett den som 'onyttig'", säger hon. "Även om du kanske inte kommer att sluta att vara sugen på mat du förr sett som onyttig så kommer du efter hand att vilja äta annan mat också." Ibland kanske du vill ha chips och tårta, men ibland kommer du välja frukt och grönsaker.

Den balansen är hälsosam, säger hon. Precis som när du var bebis så kommer du att intuitivt äta de näringsämnen och den mängd mat din kropp behöver. Och ännu bättre: du kommer att njuta av maten. Det är vad vi kallar framsteg.