Dietkulturen är mer än bara olika viktnedgångstrender och kan lätt sippra in till och med i vårt sätt att uttrycka oss om hälsosamt ätande, säger Harrison. "Råd om att äta "ren mat" eller undvika "föräldade livsmedel" kan låta vettiga, men även där lyser dietkulturen igenom med sina förbud och regler."



För en del går hela matglädjen förlorad om de tvingas följa en massa regler, för andra kan det medföra en rad olika problem, som emotionellt ätande eller överdrivet hälsofokus. "Det blir en ständig kamp att hålla reda på vilken mat som är tillräckligt "ren", "oförädlad" eller "hel" att äta, säger Harrison. "Detta sätt att tänka kan vara frustrerande och mentalt utmattande och i slutänden får det människor att må dåligt och se ned på sig själva när de inte lyckas göra "rätt"."



Forskning stöder hennes uppfattning och visar att olika bantningsmetoder och kostbegränsningar alla verkar ge ett och samma resultat: viktökning. (I en uppmärksammad undersökning från UCLA 2007 tittade forskare på 31 långtidsstudier av olika dieter. De fann att oavsett diet gick de flesta människor upp all den vikt de förlorat igen, plus lite till och de fick inga hälsofördelar.) Harrison förklarar att det beror på att du oundvikligen kommer att längta efter just de livsmedel som du har förbjudit dig själv att äta. Och när du misslyckas med att följa "reglerna" finns det god risk att du överäter, av både biologiska och psykologiska skäl.



Med det intuitiva ätandet lägger vi reglerna åt sidan och låter dig bestämma själv.



Du börjar med att lägga märke till om och vad du vill äta. När du sedan äter slutar du när du känner dig nöjd. Efteråt funderar du över om någonting hade kunnat göra måltiden mer tillfredsställande, säger Harrison. Kanske upptäcker du att pommes frites till lunch i stället för en rejäl smörgås gör att du känner dig hungrig igen efter en timme — eller också upptäcker du att pommes frites till lunch tillgodoser ditt sug efter någonting salt och hindrar dig från att äta för mycket vid nästa måltid eller mellanmål.



Just nu kanske du tänker: Det enda som kommer att göra mig nöjd är att alltid äta pommes frites och tårta. Harrison vet att de flesta genomgår den här typen av all inclusive-beteende, en smekmånadsfas där allt gott är tillåtet. "Kanske lockas du extra mycket av sådan mat som du har förbjudit dig själv att äta eftersom du alltid har tänkt på den som "dålig mat", säger hon. "Även om det inte alls är säkert att du helt slutar vilja ha just den maten kommer du att hitta en balans, eftersom du också kommer att bli sugen på andra saker." Ibland är det fortfarande pommes frites och tårta som står överst på önskelistan, men andra gånger kommer det att vara frukt eller grönsaker.



Den balansen är hälsosam, säger hon. Särskilt när du har återtagit barnets förmåga att intuitivt äta de näringsämnen och de mängder mat som kroppen behöver. Och det bästa av allt: du kan njuta av det.