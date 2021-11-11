8 tips på hälsosam kost för löpare

Att få i sig tillräckligt med vatten är en hälsorekommendation som är enkel att skaka av sig. Om du är törstig dricker du, eller hur? Men för löpare är vätskepåfyllningen lite mer komplicerad än så.

"När du svettas förlorar du elektrolyter och vätska som din kropp behöver för att fungera. Det kan gå fort och om du inte ersätter det du förlorar kan du få problem", säger Brian St. Pierre, legitimerad dietist och näringsansvarig på Precision Nutrition. "En av huvudanledningarna till att atleter skadar sig, oavsett vilken sport de ägnar sig åt, är vätskebrist och utmattning", säger han. "Om du kan hålla en bra vätskebalans minskar du risken för skador avsevärt.” (Forskning visar att uttorkning kan minska musklernas uthållighet och därmed öka risken för stukningar och sträckningar.)

För att hålla igång dig själv och kunna gå för fullt måste du se till att vattenreserverna är höga före, under och efter varje träningspass. "Kroppen kan inte anpassa sig till uttorkning, så för att maxa träningsresultaten ska du alltid sikta på att fylla på vätskenivån", säger St. Pierre.

En bra tumregel för löpare är att dricka 12 till 16 medelstora glas (ca 2,5 dl) vatten per dag, särskilt under varma dagar när du tränar utomhus, säger Maciel. Om du har svårt att få i dig så mycket vätska kan du också äta mer frukt och grönsaker som innehåller stora mängder vatten. Det bidrar också till att hålla uppe vätskenivån, tillägger St. Pierre.

Ta med en vattenflaska på löprundan om du ska springa i mer än 15 minuter, säger Maciel, och drick ett par klunkar var femtonde till tjugonde minut. Om du ska springa längre än 90 minuter rekommenderar han att du tar med dig en sportdryck. De innehåller elektrolyter som natrium och kalium som du förlorar när du svettas. Under tävling bör du dricka något vid varje vätskestation, även om det bara rör sig om små mängder.

På tal om tävling, fokusera på hålla uppe vätskenivån och dricka ordentligt hela veckan före loppet. Att vänta till kvällen innan — eller ännu värre: samma dag — med att dricka mer vatten kommer inte att minska de prestationsdämpande effekter som vätskebrist kan ha haft på din träning fram till dess, säger Maciel.

Glöm slutligen inte att återställa vätskebalansen efter en löprunda eller en tävling. För att vara säker på att du har återställt all vätska du har förlorat kan du väga dig både före och efter löprundan. Skillnaden däremellan är ungefär den mängd du ska försöka dricka för att vara säker på att du är redo inför nästa träningspass.