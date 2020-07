8 tips på hälsosam kost för löpare

07. Äta inför långlöpning



Uthållighet och styrka byggs upp med hjälp av träning, men kosten har också en nyckelroll.



Under långa och krävande löprundor förbränner du en del av kroppens lagrade fett, eller glykogen, liksom den energi du intagit just innan och under passet, förklarar Maciel. Din kropp kan dock bara lagra en liten del glykogen, tillräckligt för ca två timmars träning. När det börjar sina eller tar slut kommer du inte att kunna behålla ditt tempo (det brukar kallas att "gå in i väggen").



Därför ska du alltid börja ett löppass med fulla glykogendepåer och toppa det med näring. "Extra energi, som gel, tuggtabletter eller sportdryck hjälper dig att bevara så höga glykogennivåer i musklerna som möjligt. Det gör att du kan fortsätta och prestera det bästa du kan", säger Maciel, i stället för att gradvis tappa kraft. "Du vill inte förbränna glykogendepåerna i början av löpningen och sedan tvingas förlita dig på det du har tillfört."