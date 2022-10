Se o teu objetivo é repor um recorde mundial ou simplesmente superar o teu recorde pessoal, as vitórias nos dias de corrida começam nos treinos. As Nike Air Zoom Tempo NEXT% proporcionam benefícios mensuráveis que te ajudam a correr de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que fazem a ponte entre as corridas de treino diárias e as de competição. "Para ajudar o teu corpo a preparar-se para as corridas de competição, estas são umas sapatilhas que te ajudam a treinar a velocidade", afirma Elliott Heath, Nike Product Manager. "A ideia por trás das NEXT% é a de melhorar continuamente."