Em 2019, quando o Eliud Kipchoge correu uma maratona em 1:59:40, fê-lo com um protótipo das Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Esta conquista extraordinária foi o resultado de vários anos de investimento, sendo o culminar de uma colaboração entre o Eliud e a Nike. Tudo começou pelo esforço do Eliud para quebrar a barreira da maratona em duas horas em 2017. O feito do Eliud inspirou alguns dos corredores mais rápidos do mundo a testarem os seus próprios limites e a quebrarem os seus próprios recordes. As sapatilhas que usou naquela manhã fria de outubro, em Viena, estão agora disponíveis para ti.



As nossas melhores sapatilhas de competição estão repletas de nova tecnologia e inovação, como duas cápsulas Zoom Air extremamente reativas no antepé e espuma ZoomX adicional no calcanhar. São umas sapatilhas de competição concebidas para quebrar recordes, quer pretendas terminar uma maratona em duas, três, quatro ou cinco horas.



Sê dos primeiros a saber quando estiver disponível o próximo lançamento.