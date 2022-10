Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Inspirados nas opiniões dos atletas mais rápidos do mundo, incluindo o Eliud Kipchoge, desenvolvemos as Tempo NEXT% com base nas aprendizagens retiradas das nossas melhores sapatilhas de competição, as Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Vê o filme para saberes mais sobre a nossa incrível viagem com atletas, designers e inovadores no desenvolvimento das Tempo NEXT%.