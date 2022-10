Nike Give: apoiar a comunidade

Existe um treinador em todos nós

Todas as raparigas merecem um bom treinador que as incentiva, as inspira, as apoia, as ouve e, depois, as vê ir mais longe. Quer sejas pai, mãe ou um profissional, o Guia para orientação de raparigas Made to Play pode ajudar-te a revelar o melhor treinador que há em ti.