Uma rotina de força para corredores

05. Ponte com extensão de perna



Zonas trabalhadas:

ancas, glúteos, isquiotibiais, gémeos



Eis como fazer:

deita-te de barriga para cima com os joelhos dobrados, pés assentes no chão e braços ao lado do corpo. Estica a perna direita de modo a que o calcanhar se afaste alguns centímetros do solo, pé descontraído e levanta as ancas o máximo que conseguires à medida que contrais os glúteos. Para em cima e, em seguida, desce lentamente. Repete com a outra perna.



Aumenta o grau de dificuldade:

demora dois a três segundos e subir e dois a três segundos a descer, e/ou coloca um haltere, kettlebell ou disco sobre as ancas, segurando-o com as mãos durante as repetições para que se mantenha estável.



Reduz o grau de dificuldade:

mantém ambos os pés no chão até sentires força e estabilidade suficiente para levantar uma perna.



06. Subidas laterais na caixa



Zonas trabalhadas:

ancas, glúteos, isquiotibiais, quadris



Eis como fazer:

posiciona-te em paralelo e junto à lateral da caixa, mãos nas ancas. Sobe o pé mais próximo da caixa, pressionando o pé para subir. Desce lentamente para o chão, descendo com o pé mais afastado da caixa para retomar a posição inicial. Faz as repetições e, em seguida, repete do outro lado.



Aumenta o grau de dificuldade:

demora dois a três segundos a subir para a caixa e dois a três segundos a descer, e/ou faz o movimento enquanto seguras um haltere, um kettlebell ou uma bola medicinal no peito ou segura um peso em cada mão, mantendo os ombros para trás e os abdominais contraídos.



Reduz o grau de dificuldade:

desce a altura da caixa.



07. Remada com um braço em posição inclinada



Zonas trabalhadas:

trapézios, parte superior das costas, grande dorsal, braços



Eis como fazer:

segurando um peso em cada mão com pega neutra, inclina-te para a frente com os joelhos ligeiramente dobrados até as costas estarem em paralelo ou quase em paralelo ao chão. Puxa o cotovelo direito para trás, tentando juntar as omoplatas, até o peso estar sobre a anca direita. Desce para retomar a posição inicial. Faz as repetições e repete com o lado esquerdo.



Aumenta o grau de dificuldade:

demora dois a três segundos a fazer o movimento de subida da remada com o peso e dois a três segundos a descer, e/ou segura outro peso de forma estável com a mão contrária durante as repetições.



Reduz o grau de dificuldade:

utiliza um peso mais leve ou tenta fazer o movimento sem peso concentrando-te em contrair o grande dorsal à medida que fazes o movimento de subida e descida do cotovelo.