Como adormecer sempre que quiseres

1. Espera pelo momento certo.

Ir para a cama cedo de modo a dormir mais depois de uma série de noites sem descansar pode efetivamente ter um efeito negativo. "Podes entrar numa espiral de pensamentos negativos sobre a privação de sono («Porque é que não consigo adormecer?»), enquanto se ficares acordado até um pouco mais tarde, a necessidade natural do teu corpo de desligar acaba por entrar em ação", afirma Gupta. Em suma, sentir cansaço é diferente de ter sono e tens de esperar pelo último antes de te deitares. Não tens a certeza se já tens sono? É o teu corpo que te dá a resposta (pálpebras pesadas, bocejar repetidamente) e não o contrário.



2. Desliga a tua mente hiperativa.

O excesso de estímulo (do género de pensamentos de preocupação, não de tipo amoroso) pode impedir-te de adormecer rapidamente. Gupta recomenda um "libertador de preocupações" ou que escrevas aquilo que te preocupa antes de te ires deitar ou quando de repente os pensamentos de ansiedade te assaltam. Assim, podes colocar os problemas em suspenso e tens menos uma ou várias coisas na lista em que pensar.



3. Leva algo familiar para locais desconhecidos. Viajar, mesmo que seja apenas para casa dos teus pais, pode inicialmente provocar dificuldades em dormir, ou aquilo que os investigadores denominam de "o efeito da primeira noite", porque estás num ambiente que não é o teu. "Eventualmente, o teu corpo acaba por se adaptar à mudança. No entanto, para contribuir para a tua capacidade de adormecer no início, leva na mala a tua almofada ou alguns objetos pessoais do teu quarto, por exemplo uma foto (uma fotografia tradicional; observar fotografias no telemóvel não conta)", afirma Gupta. "Desfazer a mala, em vez de deixar as coisas na mesma, também te pode ajudar a criar o teu «próprio espaço», para que te sintas mais confortável e consigas assim adormecer mais depressa", explica.



4. Deita-te e descontrai.

"Dormir não é como um treino tradicional ou como a nutrição: quanto mais te forçares ativamente a adormecer, menos probabilidade tens de conseguir", refere Gupta. Contrariamente, se te tentares manter acordado, dizendo repetidamente a ti próprio que o vais fazer ou fixando um ponto no teto, isso pode ajudar-te a desligar. É possível explicar a chamada "intenção paradoxal" pelo facto de o sono ser passivo. Quando tentas não o fazer, é mais provável que aconteça.



Estas dicas podem ajudar-te a ter noites melhores, mas não te vão ajudar de um dia para o outro. Gupta recomenda que treines todas as noites durante algumas semanas antes de notares alguma diferença relevante. Quem sabe, talvez te tornes um motivo de inveja para os teus familiares ou amigos.