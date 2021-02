3 sinais de que talvez precises de acordar mais cedo

Estás a perceber? O próximo passo para o sucesso do sono passa por tentar a experiência simples de Mah que te ajudará a determinar de quantas horas de sono realmente precisas. Na tua próxima folga ou nas férias (ou sempre que possas flexibilizar a agenda matinal), define um horário para ir dormir consistente todas as noites, desliga o alarme e vê a que horas acordas naturalmente. Depois de fazeres isto vários dias seguidos, vais ter uma ideia de quantas horas precisas de dormir para sentires que descansaste bem, explica Mah. (Se, sem qualquer motivo, estiveres a dormir mais do que o normal, digamos 10 horas por noite, e, sobretudo, se experienciaste outros sintomas, conversa com o teu médico para descobrires qual poderá ser a causa, tal como, por exemplo, depressão ou outra condição médica subjacente, diz Mah.)



Depois de descobrires quantas horas precisas de dormir, faz tudo o que puderes para manter um horário regular de deitar e acordar, afirma Mah. "Os horários irregulares", isto é, dormir muito mais em determinados dias do que noutros, podem destabilizar o teu relógio biológico e abrir caminho a uma série de problemas de saúde, incluindo hipertensão e uma sensação de jet lag constante. Por isso, a não ser que estejas a carregar no botão snooze do alarme aos sábados porque estás a compensar horas de sono, também conhecidas como "dívidas de sono", depois de uma semana cansativa, ou te sentes adoentado, dormir demasiado não é geralmente aquilo de que o teu corpo realmente precisa.



Qual é a forma de teres a certeza? Se o tempo adicional debaixo dos cobertores não te dá mais energia, tens a tua resposta. "Não te deves deitar e acordar tarde apenas porque podes, uma vez que esse comportamento pode desregular o teu relógio", diz Mah. Os horários de deitar e acordar mais cedo são melhores do que os horários de deitar e acordar mais tarde no que toca à sincronização do teu relógio, mas organiza-te de acordo com a tua rotina, afirma.



Lembra-te: é suposto o sono ajudar-te a restabelecer, restaurar e repor as energias de que vais precisar para o dia seguinte. Se isso não estiver a funcionar, talvez esteja na altura de pores em prática um plano de desempenho.