Sente-te melhor depois de uma noite mal dormida

1. Encontra a luz.

Literalmente. "A luz solar pode ajudar-te a sentires mais ânimo durante o dia, pois ajuda a estabilizar o teu relógio circadiano e aumenta a atenção", afirma Martin. Assim que acordares, abre as cortinas para deixares entrar mais luz. Se puderes, trabalha perto de uma janela ou tenta almoçar ou fazer uma caminhada rápida no exterior. "Mesmo que esteja um dia cinzento, a exposição à luz natural pode ajudar na mesma", refere Martin.



2. Pensa como um atleta.

Tudo aquilo a que dás prioridade para garantires uma boa sessão de treino é extremamente importante agora, porque é isso que apoia as várias funções do teu corpo quando está a funcionar quase sem combustível. "Mantém a hidratação e come bem, uma vez que a falta de água ou de alimentos com nutrientes suficientes pode exacerbar a exaustão", revela Martin. Bebe água mesmo quando não tens sede e, às refeições, opta por proteínas magras, cereais integrais e vegetais ricos em fibra, mesmo quando pensas que podes querer algo com maior teor de gordura.



Se o conseguires evitar, não ignores o treino só porque sentes cansaço. "Uma sessão de transpiração matinal ou ao fim do dia pode aumentar a tua atenção depois de uma má noite de sono", observa Martin. Além disso, pode ajudar-te a dormir melhor, aumentando a tua temperatura corporal (que, quando desce mais ao final do dia, pode fazer com que sintas sonolência quando te fores deitar). Antes de te lançares num treino árduo, faz um aquecimento de 10 minutos para que o teu sangue comece a circular. "Se não sentires motivação para continuar ou se sentires tonturas ou notares falta de coordenação, dá o dia por terminado", afirma. "Não se justifica correr o risco de sofrer lesões, por isso, retoma a tua rotina no dia seguinte."





3. Prepara-te para ires dormir.

Cria uma rotina noturna que te transmita conforto e calma para que possas transitar facilmente para a hora de ir dormir. "Evita pensar no trabalho, faz ioga, lê um livro, faz sexo", refere Brundidge. "Qualquer coisa que relaxe a mente faz parte da boa higiene do sono." Isto não está relacionado com a forma como lavas os dentes. A "higiene do sono" é um termo real que os especialistas utilizam para descrever hábitos e ambientes saudáveis que promovem um sono melhor de forma consistente.