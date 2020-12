Receitas para atletas: a taça de salmão de Noah Ohlsen

Método

Pré-aquece o forno a 375 graus. Numa tábua de cortar, utiliza uma faca grande e afiada para remover a pele do salmão. Seca a pele levemente com um pano. Rega com uma colher de sopa de azeite. Coloca a pele numa assadeira revestida com uma folha de papel vegetal e deixa assar durante 10 minutos ou até ficar estaladiça. Retira do forno e deixa arrefecer. (Isto é um mimo para os teus amigos animais.)



Reduz o forno para os 300 graus. Numa taça grande, junta três chávenas de água e três colheres de sopa de sal. Coloca o salmão na taça a demolhar durante 15 minutos. Retira o salmão, seca levemente com um pano e rega com duas colheres de sopa de azeite. Tempera ambos os lados do peixe com sal, pimenta e paprica. Coloca o peixe numa assadeira revestida com uma nova folha de papel vegetal e deixa assar durante 20 minutos ou até lascar quando o cortares com uma faca ou garfo.



Entretanto, ferve o caldo de galinha e o farro numa panela média. Reduz o lume e deixa o farro cozer a lume brando durante 20 minutos ou até ficar tenro. Escorre o excesso de líquido.



Adiciona manjericão, pinhões, espirulina, alho, parmesão, metade do sumo de limão e ¼ de chávena azeite numa liquidificadora. Começa a misturar e, com a máquina em funcionamento, adiciona lentamente mais azeite até ficar macio. Tempera com sal e pimenta.



Junta o iogurte grego e a outra metade do sumo de limão numa taça. Adiciona o aneto enquanto mexes.



Divide o farro em quatro taças, finaliza cada uma com pedaços de salmão e decora com uma colher cheia de pesto e um pedaço de iogurte de limão. Oferece a pele do salmão ao teu amigo patudo.