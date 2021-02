Receitas para atletas: o molho russo para wraps de Tatyana McFadden

Método

Pré-aquece o forno a 375 °F. Numa taça média, mistura os aminoácidos líquidos com uma chávena de água. Deixa o tofu a marinar na mistura de aminoácidos líquidos durante 20 minutos.

Entretanto, numa taça grande, rega as batatas-doces com azeite e tempera com sal e pimenta. Dispõe num tabuleiro forrado com papel vegetal e deixa assar durante 30 minutos.

Numa taça pequena, mistura o tahini, o mel, o rábano-silvestre, a mostarda picante, o alho em pó, a raspa de limão, o sumo de limão e uma colher de sopa de água até ficar homogéneo e cremoso. A mistura deve ter uma consistência que permita verter (se for necessário, acrescenta água).

Aquece o óleo vegetal na frigideira em lume médio-alto. Em seguida, adiciona o tofu marinado e deixa cozinhar durante 5 minutos de cada lado. O tofu deve começar a ficar dourado e caramelizado de ambos os lados.

Assim que as batatas-doces estiverem prontas, pega num wrap. Dispõe os vegetais de folha verde, a couve, o pepino, o tofu, a batata-doce e um pouco do molho de tahini e rábano-silvestre. Envolve como se fosse um burrito dobrando para dentro o lado esquerdo e o direito do wrap. Depois, dobra a parte de baixo para cima tapando o recheio e enrola com firmeza. Em alternativa, podes simplesmente dobrar a meio como se fosse um taco grande.