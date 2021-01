Receitas para atletas: a shakshuka de Ibtihaj Muhammad

Método

Pré-aquece o forno a 200 graus. Na frigideira grande, aquece duas colheres de sola de óleo de canola em lume médio. Adiciona a cebola e salteia durante seis minutos. Adiciona os pimentos e salteia mais quatro minutos. Adiciona a curgete e a abóbora e salteia mais cinco minutos. Tempera com sal e pimenta. Mistura os tomatillos, adicionando óleo e sal conforme necessário e reduz para lume brando.



Assim que os tomatillos estiverem cozinhados, adiciona o alho e a pimenta serrano e salteia durante dois minutos. Adiciona os coentros, os cominhos e a paprica fumada e continua a saltear até apurar. Reduz o lume e adiciona a acelga, adicionando mais óleo se necessário. Desliga o lume e mistura as natas. Tempera com sal.



Utiliza a parte de trás de uma colher para formar cinco cavidades e, em seguida, coloca os ovos nas mesmas. Coloca a frigideira no forno durante quatro a sete minutos ou até as claras estarem cozinhadas e as gemas amarelas. Coloca o pão pita no tabuleiro inferior do forno para torrar. Remove o pão pita e o shakshuka do forno. Para servir, coloca os ovos e o molho em pratos e decora com salsa, folhas de menta e queijo feta. Serve com o abacate às fatias e o pão pita torrado cortado em triângulos.