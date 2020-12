Receitas para atletas: o Darrell Hill encontra o seu poder na couve-flor

Método

Numa taça grande, mistura o agave, o açafrão, a pimenta de caiena e ¼ de chávena de óleo de canola, sal e pimenta. Acrescenta as coxas de frango e mexe para as cobrir.



Numa frigideira grande, salteia a couve-flor em lume médio-alto até ficar tenra. Numa panela grande, derrete o ghee em lume médio. Salteia o gengibre, o alho e as chalotas até estarem aromatizados. Tempera com uma pitada de sal. Adiciona a couve-flor ralada e continua a saltear durante mais cinco minutos. Adiciona quatro chávenas de água e o saco de chá e deixa ferver em lume brando. Retira o saco de chá após cinco minutos e tempera a mistura de couve-flor com um pouco de caldo de peixe e pimenta preta.



Entretanto, aquece algumas colheres de sopa de óleo de canola em lume médio-alto. Cozinha as coxas de frango na frigideira, virando-as a meio, até estarem prontas (aproximadamente 12 minutos ou até que o termómetro de carne inserido na parte mais espessa registe os 165 graus). Reserva.



Salteia os cogumelos com algumas colheres de sopa de óleo de canola até estarem tenros. Tempera com sal.



Adiciona a goma xantana à mistura de couve-flor e mexe até que a mistura se torne espessa. Prova o congee para ajustar o tempero. Divide em duas taças e finaliza com pedaços de frango, cogumelos, óleo de pimenta, coentros e cebolinhas.