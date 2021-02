Receitas para atletas: o carbonara de Henry Slade

Método

Enche a panela com água e adiciona uma colher de sopa de sal. Deixa ferver.



Entretanto, salteia a pancetta na frigideira em lume médio-alto até ficar dourada e a gordura derreter. Reserva.



Assim que a água estiver a ferver, junta a massa e deixa cozer até estar al dente, de acordo com as indicações da embalagem. Reserva um quarto de chávena da água da massa e escorre a massa.



Adiciona a água da massa, três quartos de pecorino e as gemas à taça e bate até misturar e ficar cremoso. Mistura a pancetta. Acrescenta a massa e envolve bem com a colher.



Tempera com sal e pimenta, rega com azeite e finaliza com o pecorino restante.