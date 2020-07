O que comer antes de uma corrida

No entanto, isto não significa comer açordas e taças de cereais durante o mês que antecede a corrida ou encheres-te de hidratos de carbono antes de uma corrida de 5 km. "A estratégia de ingerir mais hidratos de carbono destina-se a corridas que durem 90 minutos ou mais", afirma Monique Ryan, RDN, nutricionista desportiva com mais de 25 anos de experiência no aconselhamento de atletas e equipas profissionais e de resistência. E o intervalo de tempo no qual o podes fazer é pequeno.



"Aproximadamente três a quatro dias antes do evento, altera a confeção das tuas refeições para 70 ou 75% de hidratos de carbono, deixando, no entanto, espaço para proteínas e gorduras saudáveis. Deves fazer isto em vez de comer uma pratada de esparguete na noite anterior à corrida", afirma Maciel. "Se o fizeres, provavelmente vais sentir-te fraco no dia seguinte e na verdade isso não vai aumentar as tuas reservas de glicogénio. O teu corpo não o consegue fazer numa noite", acrescenta.



"Se te estás a preparar para uma corrida mais longa, experimenta este tipo de alimentação durante os treinos, nos dias que antecedem algumas das tuas corridas mais longas, para que saibas o que resulta para ti", afirma Ryan. Assim, quando chegar o grande dia não vais ter surpresas antes de chegares à linha da partida.