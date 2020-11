Preciso de mais ferro na minha dieta?

Explorar a fundo a deficiência de ferro

Pode ser difícil obter ferro, principalmente no caso de pessoas superativas. De tal forma que, de acordo com um estudo publicado em 2019 no "European Journal of Applied Physiology", 15 a 35 por cento das atletas femininas e 5 a 11 por cento dos atletas masculinos apresentam deficiência nos seus níveis. (As mulheres podem apresentar um risco superior devido ao período menstrual.)



Por que motivo a questão é tão complexa? Se tens cortado nas calorias ou fazes uma dieta vegetariana ou vegana, talvez não estejas a ingerir alimentos suficientes que contenham ferro. Podes também não estar a absorver todo o ferro que ingeres. Se a isto acrescentares treinos exigentes, podes ainda estar a perder parte do ferro que ingeres. "Os atletas de resistência, como corredores, danificam os glóbulos vermelhos quando correm em superfícies muito rígidas, principalmente com sapatilhas de fraca qualidade", afirma Foroutan. (Quanto menos amortecimento e suporte tiveres, maior o impacto e mais glóbulos vermelhos danificas, que levam com eles algum ferro.) "Também perdes algum ferro em treinos nos quais transpiras muito, tal como sessões de HIIT, resistência ou alta intensidade", afirma, mas geralmente não num volume suficiente para provocar uma carência do mesmo.



"A deficiência de ferro desenvolve-se por fases", afirma Floris Wardenaar, doutorado, professor assistente de nutrição desportiva na Universidade do Estado do Arizona. "No início, [uma deficiência ligeira], as tuas reservas de ferro reduzem, mas continuas a ter o suficiente para distribuir o oxigénio através do corpo, pelo que podes nem reparar", afirma. "Depois, à medida que as reservas de ferro continuam a diminuir, os glóbulos vermelhos começam a ficar esgotados [uma deficiência marginal]." Podes ou não sentir-te cansado ou identificar alterações no teu desempenho ou recuperação. Os problemas gastrointestinais crónicos podem ser um sinal de que não estás a absorver adequadamente os nutrientes. Se não se tratar uma deficiência marginal, podes acabar por desenvolver a versão mais extrema, anemia por deficiência de ferro, o que significa que não consegues produzir glóbulos vermelhos de qualidade suficientes. Sem glóbulos vermelhos de qualidade, afirma Wardenaar, podes sentir cansaço, ficar com um tom de pele pálido, mãos e pés frios, com a língua ulcerada, pele e cabelo secos e unhas fracas.



"Se identificares algum destes sintomas, principalmente um cansaço inexplicável, entra em contacto com o teu médico e pede para fazer um hemograma completo, bem como análises aos teus níveis de ferritina (a forma como o ferro é armazenado no corpo) e à capacidade total de ligação do ferro", afirma Foroutan. Tem com conta que, se as tuas análises estiverem bem mas continuares a sentir-te em baixo, deves fazer análises mais completas.