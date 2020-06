Porque é que os corredores devem estar atentos ao VO2 máximo

Para isso, precisas de te sentir à vontade para correr distâncias longas e lentas e realizar treinos mais rápidos e exigentes. Depois de estabeleceres uma boa base de condição física, podes concentrar-te no treino intervalado de alta intensidade, ou HIIT. Estas sessões alternam esforços intensos ou máximos com tempos de recuperação, e está prática é uma das formas mais eficazes de aumentar o VO2 máximo e o limiar de lactato, afirma Coutts. "Sim, está na hora de sair da zona de conforto", afirma. "Ninguém disse que aumentar o máximo seria fácil, mas vais estar melhor no final."



Melhor em que sentido? Bem, manter intensidades mais elevadas em intervalos curtos conduz o sistema anaeróbico ao limiar de lactato, explica Klein, o que, com o tempo, resulta num desempenho mais eficiente nessas intensidades durante períodos mais longos. Ele refere que a intensidade que deves ter como objetivo está algures entre um sprint de 800 metros e um ritmo máximo durante 3 km. Este tipo de esforço terrível, diz Klein, "fornece o stress metabólico e fisiológico de que o corpo precisa para se adaptar, ficar mais forte e aumentar o VO2 máximo".



A ciência concorda. Está provado que o HIIT ajuda a aumentar o VO2 máximo, de acordo com um estudo da revista Medicine & Science in Sports & Exercise. E uma análise de vários estudos revela que as rotinas de HIIT conduzem a maiores ganhos no VO2 máximo em comparação com o treino de resistência.



Que isto te sirva de motivação para dares o máximo no teu próximo treino intervalado.



Vê as nossas corridas de velocidade orientadas na Nike Run Club.