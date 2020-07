Podcast Trained: Simon Sinek

A grandeza não nasce connosco. É algo que se treina. Com isso em mente, a série em podcast "Trained" da Nike explora a inovação do fitness holístico para te ajudar a melhorar enquanto treinador e atleta. Não percas pitada e descobre as mais recentes inovações, opiniões e tendências por parte de especialistas do setor no mundo dos treinos.



Encontrar o nosso "porquê", a nossa motivação, a nossa crença ou a nossa causa, coloca-nos no caminho para alcançar a grandeza. Ninguém compreende melhor essa ideia do que Simon Sinek, um autor, etnógrafo, consultor organizacional e otimista autoproclamado, que dedicou a sua investigação, os seus livros e a sua carreira a ajudar as pessoas a encontrarem o seu "porquê" e a alcançarem os seus objetivos a longo prazo. Neste episódio, Simon dá-nos dicas sobre como encontrar e concentrar-nos nos nossos próprios "porquês", orienta-nos pela melhor forma de gerir a ansiedade e explica como podemos dar espaço a nós mesmos para evoluirmos de forma constante ao nos focarmos no processo em vez de no resultado.