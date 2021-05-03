O meu pai nunca esteve presente na minha vida. E, quando eu estava sozinha na faculdade, todos os sentimentos de rejeição e abandono que sentia em criança surgiram novamente. Comecei a treinar demasiado para fugir desses sentimentos e, pouco tempo depois, sofri uma fratura de "stress" no meu pé e nem sequer podia treinar. Depois fraturei um osso. Mais tarde, desenvolvi um problema de coração.



Estava a passar uma fase muito difícil.



Felizmente, a minha treinadora tinha recursos. Com a ajuda dela, comecei a ir a um psicólogo desportivo que me ensinou a orientar-me ao longo do que estava a acontecer. Aprendi que todos nós temos impulsos que nos puxam para direções diferentes, alguns positivos e alguns negativos. E, com a prática, conseguimos escolher quais seguir. Podemos optar por ter uma ótima atitude e trabalhar arduamente.



Penso que um psicólogo desportivo também é capaz de te ajudar, já que me pergunto se estares sem o teu sistema de apoio está a trazer ao de cima alguns problemas dos quais poderás estar a fugir.



Algo te está a impedir de praticares a modalidade que adoras. Deves a ti mesma perceber o que é. Assim que o fizeres, podes começar a aprender a gostar de ti mesma e a lutar para alcançar a excelência em tudo que fazes.



Tenho a sensação de que, no fundo, és grata por estar na faculdade e grata por fazer parte da equipa. Dá ouvidos a esse impulso e deixa que te faça avançar.



Treinadora Fargas