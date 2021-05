R:

Sabes que mais? Também tive dificuldades quando era caloira.



Venho de uma família grande e próxima, e estava no caminho certo para ser a primeira a conseguir um diploma universitário. A minha avó não teve a oportunidade de estudar para além do oitavo ano devido às leis da segregação. A minha mãe tinha vários empregos para poder pagar os estudos na faculdade. Depois engravidou e teve de desistir. Portanto, todos na minha família estavam de olhos postos em mim. Sentia imensa pressão.



No entanto, a minha família também me deu amor, apoio e um conjunto sólido de valores. Apesar de me estarem a pressionar, eu também sabia que podia contar com eles.



Tu também tens com que contar. Eras vice-capitã na escola secundária, por isso, sabes o que é trabalhar arduamente, o que é a coragem. Também sabes que, quando te juntas a uma equipa, comprometes-te a respeitar o código dessa equipa e cabe-te a ti levar isso a sério. É por isso que está na altura de fazeres algumas perguntas difíceis a ti mesma, como "Quem sou eu como pessoa?" e "O que é que não é negociável para mim?"