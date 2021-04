Como podes deixar de te comparar com os outros no ginásio

No entanto, mais uma vez, também é possível que ela esteja a beneficiar do "período de lua de mel" de uma nova rotina de treino, quando normalmente se verificam resultados significativos. Lembra-te de que, quando começas uma rotina nova, o teu corpo tem de trabalhar muito para acompanhar, por isso, acaba por queimar mais calorias e utilizar mais músculos antes de, eventualmente, ficar mais eficiente e se adaptar ao exercício.



Senti esse período de lua de mel há pouco tempo. Tive um bebé recentemente e estava a tentar voltar ao meu peso ideal, sendo que não tinha acesso a um ginásio devido ao confinamento. Dito isto, peguei num DVD de HIIT antigo (e no meu velho leitor de DVD!) que já não usava para treinar há 15 anos. Bastou fazer esse tipo de treino diferente para conseguir perder esses quilos muito mais rápido do que se tivesse voltado à minha rotina habitual.



Podes tentar algo novo e ver o que acontece. Contudo, fá-lo apenas se estiveres genuinamente insatisfeita com a tua rotina de treino, pois nota-se que pensaste bastante e investiste muito tempo a descobrir o que funciona para ti. Pareces muito disciplinada e conhecedora. Temos tendência a ser mais duros connosco do que deveríamos. Por isso, não desistas da tua rotina, a menos que isso seja mesmo o que queres fazer. Só porque não te pareces com a tua amiga não significa que tenhas falhado.



Contudo, se decidires que não gostas do teu treino, se estiveres com dificuldades em encontrar motivação e a temer cada repetição cinco dias por semana, muda tudo. É possível que o facto de não estares a desfrutar do teu processo seja a fonte do teu rancor.



De qualquer maneira, pondera a tua motivação para treinar e comer bem. Estás a treinar para teres uma determinada aparência? Pessoalmente, isso não é o suficiente para me motivar. Treinar é uma parte essencial do meu autocuidado. Ajuda-me a aliviar o stress, mantém a minha mente apurada e sei que me pode ajudar a manter-me saudável à medida que envelheço. Saber tudo isto é o que me faz continuar e focar-me em mim própria todos os dias.