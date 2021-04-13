Como podes deixar de te comparar com os outros no ginásio

Pergunta ao teu treinador: "Como deixo de me comparar com uma amiga em boa forma?"
Orientação
Uma frequentadora do ginásio cobiça os resultados invejáveis da sua amiga, mas a Joni Taylor das Georgia Lady Bulldogs diz que comparar resultados pode ser uma tarefa enganadora.
"Pergunta ao teu treinador" é uma coluna de recomendações para te ajudar a manter a cabeça no jogo.
P:
Cara treinadora,
Sempre treinei. Neste momento, estou a fazer uma série de aulas de HIIT progressivo online, corro dois dias por semana e pratico ioga praticamente todas as manhãs. Há já algum tempo que também venho a fazer uma alimentação mais à base de plantas. Geralmente, sinto-me bem com a minha rotina. Contudo, recentemente uma amiga próxima começou a levantar pesos e fez alguns ajustes à sua dieta. De repente, ficou com uma forma física invejável. Deveria estar feliz por ela, certo? Ainda assim, sinto-me furiosa. Para ser sincera, ela sempre foi um pouco preguiçosa e sinto que é injusto que eu tenha trabalhado durante tanto tempo e ainda não tenha conseguido alcançar este tipo de resultados. Estou a começar a ficar obcecada. Penso na rotina DELA quando treino e na dieta DELA quando vou às compras. Estou a começar a sentir-me mal por não conseguir ficar feliz por ela. Como posso voltar a um bom caminho e sair deste ciclo de loucos?
Frequentadora do ginásio de 24 anos,
crítica e invejosa nos últimos tempos
R:
Aprecio a tua honestidade. Pode ser difícil admitir esse tipo de sentimentos. Também já passei por isso.
Às vezes, vejo alguém na passadeira ao meu lado a aumentar o ritmo e, de repente, dou por mim a fazer o mesmo, a carregar no botão, mesmo que há um minuto atrás estivesse satisfeita com a minha velocidade.
Tenho de me controlar e dizer: "O que estás a fazer? Não conheces esta pessoa. Estás no teu quarto dia de treino consecutivo, por isso, sim, claro que outras pessoas vão poder carregar um pouco mais do que tu no botão da velocidade". Preciso de reajustar a minha maneira de pensar para me certificar de que faço o que é certo para mim e o meu corpo, não me focando demasiado no que está a acontecer à minha volta.
Também já estive do outro lado. Já tive pessoas a dizerem-me: "Odeio-te por causa dos teus braços!", pois essas pessoas sabiam que não tive de levantar pesos para conseguir a definição que tenho: é genética. Não fico com os louros, mas isso não os impede de sentirem inveja.
É normal sentires-te assim. Só tens de ser capaz de te parar nesses momentos, respirar fundo e lembrar-te de alguns aspetos.
Temos tendência a ser mais duros connosco do que deveríamos.
Em primeiro lugar, quando começares a pensar que é mais fácil para ela, lembra-te de que essa é apenas uma teoria. Não sabes o quanto ela treina ou o que come exatamente. Talvez ela acorde duas horas mais cedo todas as manhãs para treinar. Talvez siga um estilo de vida rigoroso há seis meses.
Dito isto, é verdade que diferentes corpos reagem de forma diferente às mesmas atividades. Tenho uma amiga que não treina muito, mas, quando o decide fazer, parece que perde peso de um dia para o outro. É possível que a tua amiga, apesar de não ser tão diligente como tu, tenha o tipo de metabolismo que lhe permite atingir facilmente uma "forma física invejável", como disseste.
No entanto, mais uma vez, também é possível que ela esteja a beneficiar do "período de lua de mel" de uma nova rotina de treino, quando normalmente se verificam resultados significativos. Lembra-te de que, quando começas uma rotina nova, o teu corpo tem de trabalhar muito para acompanhar, por isso, acaba por queimar mais calorias e utilizar mais músculos antes de, eventualmente, ficar mais eficiente e se adaptar ao exercício.
Senti esse período de lua de mel há pouco tempo. Tive um bebé recentemente e estava a tentar voltar ao meu peso ideal, sendo que não tinha acesso a um ginásio devido ao confinamento. Dito isto, peguei num DVD de HIIT antigo (e no meu velho leitor de DVD!) que já não usava para treinar há 15 anos. Bastou fazer esse tipo de treino diferente para conseguir perder esses quilos muito mais rápido do que se tivesse voltado à minha rotina habitual.
Podes tentar algo novo e ver o que acontece. Contudo, fá-lo apenas se estiveres genuinamente insatisfeita com a tua rotina de treino, pois nota-se que pensaste bastante e investiste muito tempo a descobrir o que funciona para ti. Pareces muito disciplinada e conhecedora. Temos tendência a ser mais duros connosco do que deveríamos. Por isso, não desistas da tua rotina, a menos que isso seja mesmo o que queres fazer. Só porque não te pareces com a tua amiga não significa que tenhas falhado.
Contudo, se decidires que não gostas do teu treino, se estiveres com dificuldades em encontrar motivação e a temer cada repetição cinco dias por semana, muda tudo. É possível que o facto de não estares a desfrutar do teu processo seja a fonte do teu rancor.
De qualquer maneira, pondera a tua motivação para treinar e comer bem. Estás a treinar para teres uma determinada aparência? Pessoalmente, isso não é o suficiente para me motivar. Treinar é uma parte essencial do meu autocuidado. Ajuda-me a aliviar o stress, mantém a minha mente apurada e sei que me pode ajudar a manter-me saudável à medida que envelheço. Saber tudo isto é o que me faz continuar e focar-me em mim própria todos os dias.
… Se estiveres com dificuldades em encontrar motivação e a temer cada repetição cinco dias por semana, muda tudo.
Depois de teres identificado os motivos pelos quais afinal treinas, será mais fácil elogiar a tua própria dedicação, o teu esforço e a tua força desenvolvida. Isso pode dar-te a confiança para relaxar e dizer: "Estou a seguir a minha rotina, as outras pessoas estão na delas e há que chegue para todos!". Talvez até te venhas a sentir feliz pela tua amiga e esse tipo de sentimento, por si só, é uma recompensa.
Treinadora Taylor
A Joni Taylor é a treinadora principal de basquetebol feminino na Universidade da Geórgia. Em 2016, foi-lhe atribuído o prémio Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year. O seu impressionante palmarés como treinadora inclui experiências na LSU, Alabama, Louisiana Tech e Troy University. Uma jogadora que se destacou na Universidade do Alabama com 716 pontos, 555 ressaltos e 103 lançamentos bloqueados, ficou em quarto entre os líderes de carreira da instituição e liderou as Tide em dois torneios da NCAA e dois WNIT. A Taylor ganhou vários prémios pela sua dedicação ao serviço comunitário.
Envia um e-mail para askthecoach@nike.com com uma pergunta sobre como melhorar a tua mentalidade no desporto ou no fitness.
Ilustração: Harrison Freeman
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