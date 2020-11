Os pesos de tornozelo estão de volta

Compreender a moda

Os pesos para os tornozelos são exatamente o que parecem: pequenos pesos de ferro fundido, que variam entre 0,5 e 4,5 kg, geralmente com um revestimento de silicone ou neopreno para que os possas envolver e prender à volta dos tornozelos. Em alguns casos desempenham ainda uma dupla função como acessório de moda. (Uma empresa tornou-se recentemente viral por vender pesos para os tornozelos para serem usados como acessórios e viu as suas vendas aumentarem em 1400 pontos percentuais este ano.)



Porquê este reaparecimento súbito? Atualmente, numa altura em que o acesso aos ginásios é limitado e é difícil encontrar pesos para ter em casa, "as pessoas estão a encontrar formas criativas de aumentar a resistência", afirma Rachel Straub, especialista certificada em força e condicionamento e fisiologista de exercício no Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory da Universidade da Califórnia do Sul.



Esta criatividade tem potencial para dar frutos. Num estudo publicado no "Journal of Taibah University Medical Sciences", as pessoas utilizaram pesos de meio quilo no tornozelo e nos pulsos (logo, dois quilos no total) três vezes por semana durante 20 minutos enquanto faziam as suas atividades diárias, como caminhar e fazer as tarefas domésticas, durante seis meses. Resultado: o tamanho da cintura e a gordura corporal diminuíram ligeiramente, enquanto a sua massa muscular aumentou cerca de 0,75%. Não é muito, mas considerando que os participantes não faziam qualquer outro exercício, já é alguma coisa.